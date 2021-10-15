العثور على جثة طفل غريق في مياه النيل بالمعادي.. متغيب منذ أيام

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل غريق في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة المعادي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الطفل لسماع أقوالها حول الواقعة.

جثة طافية في مياه النيل

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي بلاغا بالعثور على جثة طفل طافية في مياه النيل بدائرة قسم الشرطة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث، وتم التنسيق مع قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة، وتمكنت من انتشال جثة الطفل الغريق، وبالفحص تبين أنه يدعى أسامة نبيل علي، 14 عاما، وبالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات في أنحاء الجسم، وتبين أن أسرته قد حررت محضرا بالتغيب منذ عدة أيام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وبعرض جثة الطفل على أسرته تعرفوا عليه، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الطب الشرعي: الحالة قيد البحث

وقال مصدر بالطب الشرعي إنه بإجراء الصفة التشريحية على جثة الطفل الغريق، بناء على قرار النيابة العامة لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، تبين أن الجثة لطفل في العقد الثاني من العمر ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من أي اصابات.

وأضاف المصدر أنه تم أخذ عينات من جثة المتوفى وإرسالها إلى المعمل الخاص بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها للوقوف على سبب الوفاة.