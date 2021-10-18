تفاصيل معاقبة سائق هتك عرض 4 أطفال بالسجن 10 سنوات في المنصورة

4 أطفال أكبرهم عمره 7 سنوات، تعرضوا لجريمة هتك عرض، كما تعرضوا لأمور وتلميحات جنسية وإباحية في منزل سائق في العقد السادس من عمره، في إحدى قرى مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث أخبر الأكفال أسرهم، الذين غضبوا غضباً شديداً، ولأن تلك الأمور من التي يرفضها الشرع والعرف، عقدوا مجلساً عرفياً، وتعهد السائق بألا يأتي مثل تلك الأفعال مرة أخرى، إلا أنه لم يتراجع عن أفعاله، واستدرج عدداً أكبر من الأطفال داخل مسكنه، ومارس نفس الأفعال، إلا أنه عندما علمت أسر الأطفال هذه المرة، تقدمت 4 أسر ببلاغات ضده في مركز شرطة المنصورة، وبالقبض عليه اعترف بما حدث ولم ينكر الاتهامات المنسوبة إليه.

السجن المشدد 10 سنوات للسائق المتهم بهتك عرض 4 أطفال

ونظرت محكمة جنائيات المنصورة، الدائرة الثالثة القضية، اليوم الإثنين، ولأن القضية واضحة باعتراف المتهم نفسه، في تحقيقات النيابة العامة، وأقوال الأطفال الذين استمعت لهم النيابة العامة استدلالاً، وتضافر أقوال الشهود، لم يتطلب الأمر من المحكمة إلا وقت قصير، لتصدر حكمها على المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

محامي المدعين: أكثر من 14 طفلاً تعرضوا لأفعال المتهم

وقال محمد خالد، المدعي بالحق المدني، ومحامي أسر الأطفال، إن حقيقة الأمر أن أكثر من 14 طفلاً تعرضوا لأفعال المتهم، إلا أن من قام بالإبلاغ عن الواقعة 4 أسر فقط من القرية، ورفض الباقي الإبلاغ عن الواقعة حتى لا يلحق بهم العار، على حسب العرف السائد، إلا أن هذا أمر مرفوض تماماً، والمفروض الإبلاغ الفوري عن أي واقعة للحدث من ظاهرة التحرش وهتك العرض في المجتمع.

النيابة توجه 4 اتهامات للمتهم

وأضاف «خالد» قائلاً لـ«الوطن» أن النيابة العامة وجهت إلى المتهم 4 اتهامات رئيسية، وهي خطف الأطفال واستدراجهم، وهتك عرض الأطفال، وخدش حياء الأطفال، وتعريض الأطفال للخطر.

وأشار إلى أن المتهم يستدرج الأطفال إلي مسكنه، ويعرض عليهم أفلاماً إباحية من خلال الهاتف المحمول، ويشجعهم على تقليد هذه الأفلام، ويجردهم من ملابسهم، ويتجرد هو الآخر من ملابسه، ويبدأ في التلامس معهم للشعور باللذة الجنسية، وأصدرت المحكمة حكمها الرادع تجاه المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، من الجلسة الأولى لنظر القضية.

بداية أحداث القضية

بدأت أحدث القضية يوم 7 أغسطس 2021، في إحدى قرى مركز المنصورة، ومع تقديم البلاغات، تمكنت مباحث المركز من إلقاء القبض على المتهم، ويُدعى «إبراهيم أ. أ.»، 51 سنة، سائق، وبعد تقديم أولياء أمور طفلين وطفلتين ببلاغات ضده، بهتك عرض أطفالهم، وسريعاً اعترف المتهم بأنه كان يأخذ الأطفال إلى مسكنه، ويقوم بفتح أفلام إباحية على تليفونه المحمول، ويعرضها على الأطفال ويطلب منهم تقليدها.

صدور الحكم من أول جلسة على المتهم

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الحميد السعدني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد الزناتي، وشعبان إبراهيم، وأمانة سر سامح الموافي، وتامر عبد المعبود، وأحمد عاشور، وذلك في القضية رقم 16774 لسنة 2021 جنايات مركز المنصورة والمقيدة برقم 2123 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم.