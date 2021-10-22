أسيوط تستعد لفصل الشتاء بتشكيل لجان لمراجعة تطهير مخرات السيول

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استعداد المحافظة لفصل الشتاء، ومجابهة أية تقلبات جوية أو أمطار محتملة، خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة الاستعداد بشكل كامل لموسم الشتاء، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، عبر التأكد من جاهزية جميع المخرات في جميع مراكز المحافظة.

وفي سياق متصل، عقد محافظ أسيوط، اجتماعا مع مسؤولي الري، لمناقشة ومراجعة خطة الاستعدادات الخاصة لموسم فصل الشتاء، بحضور المهندس عمرو عبد العال، نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد صلاح أبوكريشة، سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس ياسر عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط، والمهندس عمر سيف النصر، مدير عام الري، وعدد من مديري الإدارات ذات الصلة.

جهود مديرية الري لمتابعة مخرات السيول

وناقش المحافظ – خلال الاجتماع - جهود مديرية الري، لمتابعة جميع مخرات السيول بدائرة المحافظة، والتأكد من جاهزيتها، والعمل على تطهير مجراها، وإزالة أية عوائق موجودة بها، لضمان سريان المياه، منذ بدايتها وبمسارها، حتى مكان الصرف النهائي لاستقبال أية سيول محتملة، أو أمطار، فضلاً عن مراجعة الخطة التي أعدتها المحافظة، ويشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية.

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة، استعدادا لفصل الشتاء، وتحسبا لحدوث أي سيول أو أمطار، والتأكد من جاهزية مخرات السيول، وتطهير المصارف، وتنفيذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات، وتطهير مخرات السيول مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية، وتشكيل لجان، بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرية الري، للمرور على كافة المواقع، والتأكد من أن تكون الحالة العامة للمصارف والترع والمجاري المائية في حال استعداد لأي تصرفات مائية زائدة، مؤكدا على أهمية التنسيق المستمر والتعاون بين مختلف القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، لمواجهة أية تغيرات طقسية أو تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تحسبا لأي طوارئ، فضلًا عن الصيانة الدورية لكافة المعدات لتكون بكامل جاهزيتها.

مراجعة جميع مخرات السيول وسدود الإعاقة وصيانتها

من جانبه أشار المهندس ياسر عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسيوط إلى خطة المديرية والتي تتضمن مراجعة جميع مخرات السيول وسدود الإعاقة وصيانتها، والاطمئنان على جاهزيتها، وتطهيرها، والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيطها والبالغ عددها 43 سد إعاقة، و6 جسور حماية، و1 بحيرة تخزين، موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، ويتم المرور عليها بصفة مستمرة وتكثيف أعمال الصيانة والتطهير لكافة التجهيزات والمواقع، لافتا إلى أن المديرية تقوم بإزالة أية عوائق قد تتراكم بمجرى هذه المخرات، والوقوف على الحالة الفنية لمخرات السيول وسدود الإعاقة، مشيرا إلى إنه تم مراجعة خطة تصريف السيول لكل المناطق والتأكد من جاهزية مسارات مخرات السيول لتصريف المياه الزائدة وخلف السدود، كما تم التنبيه على الإدارات العامة للقيام بأعمال التطهير للترع والمصارف وإزالة العوائق أمام الحجوزات والسحارات بالإضافة إلى التأكد من جاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل.