تارا عماد تدعم الصناعة المصرية بصور عبر «إنستجرام»

أعلنت الفنانة تارا عماد، اليوم، دعمها للمنتجات المصرية وعلى وجه الخصوص الملابس المصرية، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير بمجرد إعلانها عن هذا الأمر، والذي رأوا أنه مبادرة مميزة.

تارا عماد تدعم الصناعة المحلية

نشرت الفنانة تارا عماد مجموعة من الصور لها عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام، وهي ترتدي فستانا صيفيا مليئا بالورود والألوان المناسب للأجواء الصيفية.

وعلقت تارا على الصور: «دائما أحب ارتداء الملابس المصرية المحلية، وسأقوم بعمل منشور كامل قريبا عن كل ما أرتديه في الجونة».

مسلسل موسى لتارا عماد

يذكر أن الفنانة تارا عماد، شاركت في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسلين؛ الأول «موسى» بجانب محمد رمضان وسمية الخشاب وهبة مجدي ومنذر رياحنة وصبري فواز وعارفة عبد الرسول وسيد رجب، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

أما المسلسل الثاني، والذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي، هو «ضد الكسر»، والذي شاركت فيه بجانب نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخميسي ومصطفى درويش وسينتيا خليفة، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.

أما خلال هذه الفترة، تستكمل تارا، عرض مسرحيتها علاء الدين، والتي تشارك فيها بجانب أحمد عز ومحمد جمعة وسامي مغاوري وكريم عفيفي ومحمد ثروت وهشام إسماعيل، وإخراج مجدي الهواري.