تخصيص أراضٍ بالقليوبية لإنشاء مكاتب بريد ومحطة صرف ومجمعات خدمية

وافق المجلس التنفيذي بمحافظة القليوبية، برئاسة اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على تخصيص قطعة أرض مساحتها 135 مترا، بقرية ترسا، لصالح الهيئة العامة للبريد، لإقامة مكتب بريد عليها، فضلا عن الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 480 متر بقرية باسوس، التابعة لمدينة القناطر الخيرية، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة صرف صحي عليها، وتخصيص قطعة أرض مساحتها 247 مترا، بنفس القرية لصالح إدارة الحماية المدنية، لإقامة وحدة مطافي عليها، وأيضا تخصيص قطعة أرض بقرية كفر شبين، لصالح الهيئة العامة للبريد لإقامة مكتب بريد لخدمة المواطنين.

جاء ذالك خلال إجتماع مجلس تنفيذي محافظة القليوبية، بحضور نواب محافظ القليوبية، واللواء هشام كمال خشبة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أمجد محفوظ، مدير مرور القليوبية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات، ورؤساء مجالس المدن، والمراكز والأحياء، وعددا من قيادات ديوان عام المحافظة.

تخصيص 213 مترا لمجمع خدمات المنشأة الكبرى بكفر شكر

وشملت الموافقات، على تخصيص قطعة أرض 213 مترا، لإنشاء مجمع خدمات للوحدة المحلية عليها بقرية المنشأة الكبري بكفر شكر، ومكتب بريد، ومكتب تموين وسجل مدني، وغرفة حفظ، ومكتب شهر عقاري، نظرا لتهالك مبنى خدمات التموين الحالي.

كما اشتملت أيضا على إحلال وتجديد مبنى البلدية بشارع جمال عبد الناصر، واستخدامه مبنى ملحق لمجلس مدينة كفر شكر، يكون مجمع خدمات يشمل الطرق والشباب والرياضة، ومكتب الشهر العقاري والتموين، وذلك لاستغلال مساحة الأرض التي كانت مقرا لعمال النظافة بعد نقلهم في إحدى الأماكن بديوان عام مجلس المدينة للمتابعة الجيدة، وإنشاء ادارات خدمية تجمع جهات حكومية متفرقة في مكان واحد لراحة وخدمة المواطنين، وأيضا الموافقة على تعديل قرارات التخصيص الصادرة برقم 1096/2018 ورقم 307/2010 لإقامة مدرسة ثانوي عام رسمي للغات بأبو زعبل، بما يتلائم مع ترحيل المساحة المخصصة بمقدار 4 أمتار، لإنشاء شارع بين المدرستين من الجهة القبلية على أن يتم الاستعواض من أرض أملاك الدولة.

تخصيص 3300 متر لباقي الخدمات الإدارية للمنطقة الصناعية بالخانكة

كما وافق المجلس التنفيذى بمحافظة القليوبية على طلب إدارة المناطق الصناعية بالخانكة بالسير فى إجراءات التخصيص لمساحة 3300 متر من ضمن 16 فدانا السابق تخصيصها للمنطقة الإدارية لإقامة باقى الخدمات الإدارية، كما تم قبول عددا من التبرعات لصالح صندوق خدمات المحافظة وبعض الحملات الميكانيكية والمستشفيات.

محافظ القليوبية: المشروعات الجديدة تهدف لتحسين الخدمات

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على زيادة الارتقاء وتحسين مستوى الخدمات والمرافق للمواطنين، سواء بالمدن أو القرى، حتى يشعر كل مواطن بالرضا التام من خلال الاهتمام الجيد واستكمال ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لجموع المواطنين، مشيرا إلى أننا نعمل على تطوير وخدمة وراحة المواطنين فى شتى المجالات.