محافظ القليوبية يتابع تشغيل حضانات تحيا مصر بمستشفى كفر شكر

اجري عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية تفقد خلالها مستشفى كفر شكر المركزي ومحطة المياه المرشحة بالمنشأة الكبرى، وذلك ضمن خطة المحافظة للمرور على المشروعات الجاري تنفيذها وأماكن تقديم الخدمات بمختلف المدن لرفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد مستشفى كفر شكر المركزي لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال المرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا، وانتظام حضور الأطقم الطبية والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها والتأكد من الانضباط الإداري والتزام المترددون على المستشفى بتطبيق الإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

توفير 18 حضانة جديدة من تحيا مصر بمستشفى كفر شكر

وبدأ المحافظ جولته بمستشفى كفرشكر بتفقد وحدة حضانات الأطفال المبتسرين حيث تحتوي الوحدة على عدد 23 حضانة من بينهم 18 حضانة جرى توريدهم ضمن مبادرة تحيا مصر للقرى الأكثر احتياجا منذ 10 أيام، وشدد المحافظ خلال الزيارة على ضرورة تشغيلهم واستقبال الأطفال المرضى موجها بعرض مذكرة تفصيلية بكل احتياجات وحدة الحضانات والعناية المركزة لتوفيرها فورا بالتنسيق مع مديرية الصحة.

محافظ القليوبية يحث المواطنين على تلقي لقاح كورونا

وتابع المحافظ سير العمل بوحدة تلقي المواطنين لقاح كورونا والتقى بالمواطنين وحثهم على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحرص على أخذ اللقاح وفقًا لتعليمات وزارة الصحة حرصًا على صحتهم ومنعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية لأسرهم والمحيطين بهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى كفر شكر المركزي تعد ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروع القومي لإحلال وتجديد عدد 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يوجد بمحافظة القليوبية خمسة مستشفيات تبلغ تكلفتها 1.1 مليار جنيه، والتي تشمل مستشفيات كفر شكر المركزي و قها المركزي والخانكة المركزي والقناطر الخيرية المركزي و طوخ المركزي.

محطة مرشحة كفر شكر تدخل الخدمة منتصف العام المقبل

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تنتهى الأعمال الخاصة بالمحطة، ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر، وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

وجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 70%من إجمالي أعمال المحطة، وتجرى أعمال تجديد الشبكات بمدينة كفر شكر بالكامل وبانتهاء العمل بالمحطة سيتم الانتهاء من تغطية المحافظة بالكامل بالمحطات المرشحة حيث تم تسليم محطتي طوخ وكوم أشفين.