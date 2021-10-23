بورصة الدواجن اليوم السبت 23-10-2021 في مصر

مع بدء الدراسة وما نتج عنه من ارتفاع أسعار البيض، يحرص العديد من الأشخاص على متابعة بورصة الدواجن ومشتقاتها لمعرفة أسعارها المختلفة نظرا لأهمية تناولها لوجود عنصر البروتين بداخلها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم السبت الموافق 23 أكتوبر الجاري، وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن»، في السطور التالية.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وقال «عبدالعزيز»، إن سعر كرتونة البيض في المزرعة اليوم السبت سجل نحو 46.5 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 52 جنيهًا، فيما وصلت سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 48.5 جنيه في المزرعة، لتصل للمستهلك بسعر 55 جنيهًا، بينما وصل البيض البلدي في المزرعة إلى 55 جنيهًا، ليصل للمستهلك بسعر 60 جنيهًا.

كما وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة، بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا.

سجل سعر الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 38 و39 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم، على النحو التالي:

- بلغ سعر كيلو البانيه اليوم نحو 70 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 30 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 52 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 39.5 جنيه.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 37 جنيهًا.

- سجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، نحو 36 جنيهًا.