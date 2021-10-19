بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 19-10-2021 في مصر

واصلت بورصة الدواجن الحفاظ على استقرار أسعارها منذ عدة أيام دون تغيير في جميع مشتقاتها، بحسب الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الحالي، وفقًا لتصريحات خاصة من رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم الثلاثاء، بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 38 و39 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

ووصل سعر كرتونة البيض في المزرعة اليوم إلى 46.5 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 52 جنيهًا، ووصلت سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 48.5 جنيه في المزرعة، لتصل للمستهلك بسعر 55 جنيهًا، بينما وصل البيض البلدي في المزرعة إلى 55 جنيهًا، ليصل للمستهلك بسعر 60 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 37 جنيهًا.

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 36 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، نحو 36 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 70 جنيهًا.

- جاء سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم بـ30 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 52 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم إلى 39.5 جنيه.