سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 23-10-2021 في مصر

يهتم الكثيرون بمتابعة أسعار العملات المختلفة، منها سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في عدد من المؤسسات المصرفية سواء البنوك الحكومية والخاصة أو محلات الصرافة.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية للمتابعين والقراء على مدار الساعة، أسعار العملات، ونرصد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23 أكتوبر الحالي، وفقا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، نحو 51.80 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفي بنك الإسكندرية 48.46 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 49.24 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد عند 47.39 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، 47.46 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib عند 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، 49.49 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف المتحد، 47.39 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 51.91 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.