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مصر تؤكد دعمها جهود الدول الإفريقية لمواجهة الإرهاب

كتب:

خالد عبد الرسول
09:36 م | الجمعة 22 أكتوبر 2021
السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية

السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية

شارك السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، في الاجتماع الوزاري الذي عقده مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اليوم حول التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها دول القارة، إذ تضمن الاجتماع استعراض التقرير الذي أعده رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في هذا الصدد.

مواصلة دعم جهود الدول الإفريقية في مكافحة الإرهاب والتطرف

وأكد نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، في بيانه، على عزم مصر مواصلة دعم جهود الدول الإفريقية الشقيقة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب والوقاية منهما، من خلال تبادل الخبرات والبرامج وبناء القدرات، اتساقا مع الرؤية التي طرحها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس السلم والأمن الذي ترأسه في فبراير 2018، وذلك حسبما نقلت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأوضح السفير حمدي لوزا أن هذه الرؤية تستند إلى تبني مقاربة شاملة للتعامل مع الإرهاب ومسبباته، لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فحسب، وإنما تشمل كذلك الأبعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع إيلاء البعد الفكري الأولوية اللازمة باعتباره المحفز الرئيسي لارتكاب أعمال إرهابية، وذلك من خلال تكثيف جهود دحض الخطاب المتطرف للجماعات الإرهابية، والسعي لتحصين المجتمع – خاصة من فئة الشباب – من الانسياق وراء دعاوى التطرف واللجوء للعنف لتحقيق أهداف سياسية.

وأعرب نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية عن ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تفعيل الوحدة المتخصصة المعنية بمكافحة الإرهاب في إطار القوة الأفريقية الجاهزة، وفقا للمبادرة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في هذا الصدد خلال مشاركة سيادته في القمة الأفريقية التي عُقدت في فبراير 2020.

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