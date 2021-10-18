صلاح حليمة: مصر وطدت علاقاتها مع الكثير من الدول الأفريقية

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، اليوم، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وصلت صباح اليوم إلى جمهورية أوغندا لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، ورافقها في جولتها الدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، مشيرا إلى أنها شهدت افتتاح المركز الطبي المصري AFRI Egypt للرعاية الصحية بمدينة «جينجا».

حليمة: التصرفات على نهر النيل لا يجوز أن تكون فردية

وأضاف «حليمة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية هو السياسة التي تنتهجها مصر منذ فترة طويلة، لافتا إلى أن نهر النيل دولي، ويجب أن تكون التصرفات عليه بعد موافقة كافة الدول المتشاطئة عليه.

حليمة: التعاون بالإطار الصحي هام سواء مع أوغندا او الدول الأفريقية

وأوضح أن مصر يربطها بأوغندا روابط اجتماعية واقتصادية وموقع جغرافي ومصالح مشتركة، مضيفا أن العلاقات الاجتماعية بين مصر والدول الإفريقية متميزة، وأوغندا من دول حوض النيل ذات الوزن والتأثير والعلاقات الاجتماعية الوطيدة، والإطار الصحي هام سواء مع أوغندا أو الدول الإفريقية.

وأكد أن مصر تلعب دورا محوريا فيما يخص مواجهة فيروس كورونا، وعلاقتها مع الدول الإفريقية الأخرى تأتي في إطار توفير التمويل اللازم للقاحات، وإنتاج اللقاحات في مصر والقارة الإفريقية، متابعا: «المركز هيكون إحدى علامات الوجود المصري البناء، ويكون له دور في تصدير اللقاحات بالدول المجاورة لأوغندا».

وتابع: «المركز الطبي الذي جرى افتتاحه اليوم في أوغندا، سيكون علامة بارزة وفارقة في التعاون بين البلدين، والدواء المصري له مكانه هامة في كثير من الدول الأفريقية، وتحسين تصنيع الدواء في مصر يهدف للتعاون ولتوفير الدواء بأسعار مناسبة لظروف مواطني تلك الدول».