مبروك عطية عن حملة إيقافه: «بيصطادوا في المية العكرة.. عيب» (فيديو)

خرج الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، في بث مباشر قبل قليل للرد على حملة هاشتاج «أوقفوا مبروك عطية»، قائلاً: «عيب اللي بيصطادوا في المية العكرة، أنا طول الوقت منصف للمرأة وأنا الوحيد في كل حلقاتي على التليفزيون اللي فسرت الرجال قوامون على النساء معناها خدامون عندها، قوام عليها في لغة الشرع والدين، أي سريع القيام على خدمتها وتلبية رغباتها دا ديننا دين أصول».

مبروك عطية يثير الغضب بعد تصريحاته عن ضرب النساء

وكان قد تصدر هاشتاج باسم الدكتور مبروك عطية قائمة التريند، بعنوان «أوقفوا مبروك عطية» على موقع «تويتر»، وذلك بعد مقابلته في البرنامج التليفزيوني «يحدث في مصر»، وحديثه بشأن أزمة سيدة كانت ضحية للعنف المنزلي من زوجها.

وكان «عطية» قد تحدث بشأن موضوع العنف ضد النساء وأزمة الزوجة التي تعرضت للضرب العنيف من زوجها وكان يربطها بالجنزير لأيام ويثير ذعرها بتسليط كلب مسعور ويسب طوال الوقت ويقتات من خلال تجارة الممنوعات ويتعاطاها أيضًا، قائلًا: «هناك قاعدة من يوم ما ربنا خلق العالم لغاية يوم القيامة، النساء مبالغات في الشكوى، هذه قاعدة لازم نحطها قدام عنينا، فيه قاعدة تقول لو الإنسان قام من النوم وضرب فورًا أو دخل على البيت وضرب فورًا، فهذا شخص يحتاج مستشفى أمراض عقلية لأنه أكيد عنده مرض، أما الإنسان الطبيعي لا يمكن أن يصل لهذه الدرجة إلا بعد درجة استفزاز قوية جدًا».

هاشتاج «أوقفوا مبروك عطية»

ووجَّه "عطية" سؤالا للزوجة المعنّفة عن أفضل صفتين بالرجل، لتجيبه بدورها: «بيجيب أكل كويس قالها كتر خيره ساعديه يبطل الممنوعات دي وكده كده إنتو بتبالغوا في الشكوى».

وهو ما أثار غضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تبرير الضرب واستخدام العنف ضد النساء مهما كانت الأسباب، خاصةً أن الكلام صادر عن رجل دين، مؤكدين أنهم ليسوا مع كلام الداعية، فقرروا تدشين هاشتاج «أوقفوا مبروك عطية»، لإيقاف تلك التصريحات التي يدلي بها «عطية» في البرامج المختلفة.