مجلس الأمن الدولي يدعو الأطراف العراقية لحل الخلافات الانتخابية سلميا

دعا مجلس الأمن الدولي، الأطراف العراقية، لحل الخلافات الانتخابية سلميا وبالطرق القانونية، وأعرب المجلس، عن أسفه إزاء تهديدات تلقتها بعثة منظمة الأمم المتحدة في العراق، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وشهد العراق، في 10 أكتوبر الجاري، أول انتخابات برلمانية مبكرة منذ 2003، وصوت العراقيون لاختيار 329 عضوا، يشكلون البرلمان الجديد، وتنافس 3249 مرشحا بينهم 950 امرأة، و789 مرشحا مستقلا.

مفوضية الانتخابات تقر إعادة العد والفرز اليدوي في مراكز انتخابية مطعون بها

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قررت أمس الجمعة، إعادة العد والفرز اليدوي للمراكز الانتخابية المطعون بها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية«واع».

وقالت مفوضية الانتخابات في بيان، إنها استمرت، بدراسة الطعون المقدمة إليها وتم تدقيقها من قبل القسم المعني، مشيرة إلى عرض 295 طعنا على مجلس المفوضين، أمس الجمعة.

وأضافت المفوضية العراقية،، أن المجلس أوصى برد 294 طعنا لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام المادة 38/ أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب النافذ حيث إن الطاعن لم يحدد المركز الذي يطعن بنتائجه وطلب فتح جميع مراكز الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة، وسترسل هذه الطعون مع التوصية الى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون.

وفي سياق آخر، قالت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية في وزارة النقل العراقية، أمس الجمعة، إنه تم إلغاء جزء من التحذير الجوي الذي فرضته منظمة الطيران الفيدرالية في عام 2014 على الفضاء الجوي ابان الحرب على تنظيم «داعش» الارهابي.

وأوضح مدير قسم إدارة الحركة الجوية، جاسم عبد علي، في بيان، إن تقليص التحذير خطوة ايجابية لها أبعاد اقتصادية واضحة تؤدي إلى زيادة عدد الطائرات العابرة للفضاء العراقي وبالتالي ترفع واردات الميزانية العامة للدولة.