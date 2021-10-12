مصر تهنئ العراق بنجاح الانتخابات البرلمانية

هنأت جمهورية مصر العربية، اليوم، العراق، حكومة وشعبًا، على نجاح انعقاد الانتخابات البرلمانية العراقية، والجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية من أجل ضمان حسن سير الاستحقاق الانتخابي، بما أتاح المجال للشعب العراقي الشقيق للتعبير عن إرادته الحرة في اختيار ممثليه.

الانتخابات البرلمانية العراقية

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن هذه الانتخابات خطوة في تعزيز مسيرة الاستقرار والرخاء للشعب العراقي الشقيق، وصولًا إلى تشكيل حكومة وطنية تستمر في البناء على ما تحقق من إنجازات في العراق خلال الفترة الماضية، بما يُعلي من مصلحة الأشقاء العراقيين، ويُلبي طموحاتهم نحو وطن آمن ومزدهر.

مصر تدعم كافة الجهود التي تحقق مصالح الشعب العراقي

وأكد «حافظ»، دعم مصر المُستمر لكافة الجهود التي تحقق مصالح العراق وأمنه واستقراره، وتُسهم في ترسيخ مكانته ودوره العربي والإقليمي الفاعل.