إزالة 348 حالة تعد على أملاك الدولة في جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى البدء في الموجة الثالثة من إزالة التعديات على أملاك الدولة، موضحا أن مجالس المدن نفذت ما يقرب من 100 حالة إزالة عبارة عن أسوار مخالفة ومبان تشوه المنظر الجمالي للمدن.

أضاف محافظ، جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن إدارة التغيرات المكانية تقوم برصد أي حالات بناء جديدة أو تعديات، مشيرا إلى أن الحالات التي جرى تطبيق قرار إزالتها هي قديمة وحديثة.

إزالة 225 حالة تعد في مدينة الطور

من جانبه، قال اللواء هاني بدوي رئيس مدينة الطور، أنه في ضوء إعلان انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الــ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي يجري تنفيذها في الفترة من 11 وحتى 29 أكتوبر الجاري، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات، جرى تنفيذ 85 إزالة بحي الزهور متمثلة في أسوار أسمنتية وعشش.

وأضاف رئيس مدينة الطور، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى تنفيذ 140 إزالة لحالات تعد على أملاك الدولة بحي اللوكس، متمثلة في أسوار ومبانٍ إسمنتية وعشش.

إزالة 23 حالة بمدينة دهب

بدوره، أكد اللواء عارف عبد العزيز رئيس مدينة دهب، أن المجلس نفذ هذا الشهر نحو 23 حالة إزالة وتعديات على أملاك الدولة، أبرزها في منطقة الكانيون، مشيرًا إلى أنه خلال مروره على منطقة الكانيون بمدينة دهب تلاحظ وجود تعد عبارة عن قواعد أسمنتية وزوايا حديد، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع قسم الشرطة وتم إزالة التعديات، والإشغالات المخالفة بأول طريق البلوهول، بعد فحص موقفها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح رئيس مدينة دهب، أنه جرى إزالة الإشغالات والتعديات بالتنسيق مع شرطة المرافق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر مخالفة.