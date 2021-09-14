تنفيذي جنوب سيناء يناقش تطوير الرويسات وتخطيط الكانيون بدهب

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن منطقة الرويسات سوف تصبح مجتمعاً حضارياً، بعد أن يتم القضاء على العشوائيات بها، مشيداً بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنطقة، في وقت سابق أمس الاثنين، بدون أي ترتيبات مسبقة.

وشدد المحافظ على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم قاطني الرويسات وحداتهم السكنية البديلة، وقال إنه لابد أن تكون شرم الشيخ بدون عشوائيات، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية، نهاية هذا العام، وناشد المواطنين سرعة إنهاء إجراءات استلام الوحدات السكنية الجديدة لإزالة التعديات والبيوت العشوائية. وأكد أن الرويسات ستكون مستقبل جديد وإضافة جديدة إلي شرم الشيخ بعد التطوير.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء، الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن، ومديري عموم المديريات بالمحافظة، ونواب مجلس النواب بالمحافظة.

بدأت الجلسة بالسلام الوطني، والترحيب باللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام المساعد الجديد، والمهندس هاني رضا، رئيس مدينة طور سيناء الجديد، والدكتور محمد شطا، مدير عام الزراعة الجديد، متمنياً لهم التوفيق في مهام عملهم على أرض محافظة جنوب سيناء.

وقال المحافظ إنه طالب بإنشاء كوبري يصل بين الطور الشرقية والطور الغربية وبوابتين في مدخل المدينة من الاتجاهين، الوادي والساحل، ضمن أعمال تطوير مدينة طور سيناء، وسيتم تطوير الطريق الرابط بين كمين الساحل وكمين الوادي.

وأضاف أنه جرى الاتفاق على إعادة تخطيط منطقة الكانيون بمدينة دهب، بالتعاون مع وزارة البيئة، وأن تكون الأولوية لأهالي المدينة في العمل بالمشروعات، وطالب رئيس المدينة بضرورة المتابعة اليومية للمكان حتى لا يتم التعدي عليه مرة أخرى.

استعراض الاشتراطات البنائية لكل المدن

وقامت الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، بعرض الاشتراطات البنائية لجميع مدن المحافظة بجميع فئاته السكني والتجاري والسياحي والاستثماري، ومنظومة التراخيص ودورها حتى استلام الرخصة، بالإضافة لعرض معدلات التصالح علي مخالفات البناء بمدن المحافظة، واستمع المحافظ للموقف التنفيذي للتطعيم من فيروس كورونا المستجد علي مستوى المحافظة، بمعرفة الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه في أواخر الشهر الجاري سيكون تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالمحافظة.

مناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

وناقش المحافظ استعدادات المحافظة للعام الدراسي الجديد، واطمأن علي موقف تطعيم العاملين بالتربية والتعليم، وتم التنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة لتطعيم طلاب المرحلة الثانوية مع بداية العام الدراسي، وجري عرض موقف التغذية المدرسية والمستهدف 39 ألف و392 تلميذاً، كما ناقش موقف الفصول المتنقلة الخاصة بالوديان.

واستعرض المهندس حمودة نعمان، مدير الأبنية التعليمية بالمحافظة، الفصول الجديدة، وعددها 35 فصلاً توسعات، بتكلفة 17 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه يجري تسليم هذه الفصول، لتكون جاهزة للعام الدراسي 2021/ 2022، كما جرى الانتهاء من الصيانة اللازمة طبقاً للمستهدف، ويجري الانتهاء من توسعات عدد من المدارس، كما تم طرح صيانة عدد 15 مدرسة، بتكلفة 12 مليون جنيه.

وبحث المحافظ خلال الجلسة موقف المنح الجامعية المقدمة لأبناء جنوب سيناء، بالجامعات المختلفة منها الجامعة البريطانية، الجامعة الألمانية، الشروق، جامعة سيناء، جامعة حلوان، جامعة السويس، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء المدن بتطهير مخرات السيول واتخاذ كافة الإجراءات لمجابهة أخطار السيول .