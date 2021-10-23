25 وظيفة يزداد الطلب عليها في المستقبل.. تعرف عليها

مع التقدم الهائل في الذكاء الأصطناعي، ازداد الطلب على الوظائف التي يمكنها التعاطي مع تلك التكنولوجيا وهي وظائف مستحدثه لم يكن لها وجود منذ عقدين من الزمان، ففي عام 2018 أجرى المنتدى الاقتصادي العالمي بحثًا عن الوظائف التي سيزداد الطلب عليها في المستقبل، والوظائف التي من المقرر أن تختفي أيضًا.

استطاع المنتدى التنبؤ أنه بحلول عام 2050 سيجري استبدال 85 مليون وظيفة على مستوى العالم؛ وذلك بسبب تقسيم العمل بين الأيدي العاملة والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا ظهور 97 مليون وظيفة جديدة في 15 صناعة حالية يزداد الطلب عليها بسبب التكنولوجيا الحديثة.

وفقًا للتقرير، نرصد أهم المهن والوظائف التي يزداد الطلب عليها مستقبلًا بسبب التكنولوجيا، على النحو التالي:

1- مطور البرامج

يؤكد التقرير أن مجتمع الأعمال في المستقبل سيكون مرتبطًا بشكل كبير بتطوير البرمجيات، لذا فإن سوق العمل الناجح سيقدر بشكل كبير المبرمجين ويسعى إلى ضمهم إليه بشكل كبير.

2- أخصائي زبون

وهو المسئول عن التواصل الفعال بين الشركة وزبائنها بشكل دائم ويجعل من الزبون يشعر بالسعادة لحصوله على الماركة.

3- صناع المحتوى

وظيفة يتزايد الطلب على أصحابها وانتشارهم في الوقت الحالي، كما سيزيد الطلب عليهم مستقبلًا بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، بفضل ارتباطهم المباشر بالناس وهو أمر تعيه جيدًا الشركات المعلنة وتفضل التعامل معهم.

4- مدير أعمال صناع المحتوى

لأنها مهنة جديدة فإن صناع المحتوى يحتاجون في المستقبل لمديري أعمال لهم لتقديم محتوى لا يتعارض مع القانون، ويمكنه تحقيق مكاسب متزايدة بعقد صفقات مع الشركات الكبرى والماركات العالمية.

5- مدرس على الإنترنت

ساعد تقدم الذكاء الاصطناعي والسرعة الفائقة للإنترنت في وصول المدرسين لأكبر عدد من الطلاب، وانتشرت سوق الدورات التعليمية المجمعة «أونلاين» لذا فالتقرير يؤكد أنها ستكون وظيفة المستقبل.

6- التدريب والإرشاد

لا يمكن لشركة أن تنجح بدون تدريب مستمر؛ لذا فإن الحاجة إلى المدربين مستمرة، وكل يوم يظهر صنف جديد من المدربين، ويدخل سوق العمل ومن بينهم المتخصصون في التنمية البشرية والذكاء العاطفي وخسارة الوزن والمدربون الروحانيون وغيرهم.

7- المدرب الرياضي

تستلزم الرفاهية التدريب الرياضي للعناية بالجسم والوقاية من أمراض العصر مثل السمنة والسكر والضغط، لذا فإن المدرب الرياضي ضرورة مستقبلية وسيزداد الطلب عليه في سوق الإنترنت ايضًا.

التسويق الرقمي مهنة ازدهرت خلال السنوات الماضية وسوف يزداد الطلب عليها مستقبلًا خصوصًا في الوسط الرقمي اونلاين.

9- محلل البيانات

يعمل صاحب المهنة على تحليل المعلومات القادمة من نظام ما يعمل على الإنترنت، حيث يعتمد العالم الرقمي كثيرًا على البيانات لتحليل وتحسين العمليات التي يجب القيام بها.

10- مدير مجتمع مؤسسي

وهو المسئول كوسيط بين المستهلك والزبون بهدف جمع الآراء التي تساعد على تحسين اداء الشركة، وهي مهنة اساسية داخل الشركات لكسب الثقة بين الشركة والزبون.

11- أخصائي بيئي

بسبب التغييرات المناخية ومخاطرها فأن الحاجة إلى أخصائي بيئي ضرورية في المستقبل وخاصة للشركات الزراعية وشركات الطيران وشركات المقاولات.

12- المهندس الطبي

مع التطور التكنولوجي تظهر بشكل يومي أجهزة حديثة في المجال الطبي وهو الأمر الذي يفرض الحاجة لمهندسين أجهزة طبية في المستشفيات.

موظف أمن المعلومات هام في كل شركة

13- أمن المعلومات

وهو المسئول عن الحفاظ على سرية المعلومات في الشركة وعدم تسريبها.

14- مهندس عمارة ثلاثي الأبعاد

يتسم العصر الحديث بالتطور المذهل في العمارة البيئية وهو أمر لم يكن موجودًا في الماضي وتعتبر أحد أهم مهن المستقبل.

15- مطور المعدات قابلة الارتداء

وهي النظارات والعدسات والساعات التي تطورت بفعل التقدم في التكنولوجيا والمتخصصون في هذه التكنولوجيا لهم دور كبير في المستقبل.

وظائف جديدة تظهر في المستقبل من بينها أخصائي سمعة

16 – أخصائي سمعة

وهو الشخص المسئول عن تقديم النصائح لمن يرغب في تحسين صورته أمام جمهوره سواء كانت شركة او افراد مشهورين.

17- المبتكرون

لن تستطيع الشركة الاستمرار أو تحقق النجاح لولا وجود هؤلاء المبتكرين الذين يضعون الخطط والاستراتيجيات، ليُخرجون الموظفين والعمال في الشركة من نطاق راحتهم ويجعلهم يتفوقون على المنافسين لهم، خاصة وأن هؤلاء المنافسين يظهرون يومًا بعد الأخر.

18– مدير المواهب

وهو الشخص المسئول عن علاج نقاط الضعف بين العاملين في الشركة والكشف عن الموهوبين ومن لديهم مؤهلات والمبدعين الذين يساعدون في تطوير الشركة.

19- ممثل للمبيعات الداخلية

وهم أفراد يمكنهم العمل في مجال التسويق بنظام «بزنس 2 بزنس»، وهو نظام تسويقي مباشر يمكنه التقاط المهتمين بالحصول على زبائن للمنتج أو الحصول على توكيل لمنتج الشركة في المعارض الدولية.

20- أخصائي في مجال التجارة الإلكترونية

التجارة الإلكترونية هي النموذج العصري من الأعمال والتي ارتفع وجوده في حياة الناس على شبكات الأنترنت.

21- أخصائي في الطاقه المتجددة

مع الاهتمام البيئي اتجهت دول العالم إلى الطاقة البديلة لذا فأن مهندس الطاقة البديلة سيكون له مستقبل في لاعقود القادمة بشكل كبير.

22- محلل تعلم الآلة الرقمي

يعتبر المسؤول عن البحث وتطوير الحلول الدقيقة التقنية لزيادة سرعة وأداء لوغاريتمات الأنظمة، وتعتبر هذه هي مهنة المستقبل

23- مدير ترافيك ممول

يعتبر مدير الحركات على مواقع التواصل الاجتماعي هام في أي بزنس، ودوره هام في إدارة الحملات التسويقية الممولة مثل جوجل أدز والإعلانات على فيسبوك، ودون وجود أخصائي محترف في هذا المجال، قد تقع الشركات في خسائر كبيرة.

أخصائي السوشيال ميديا له دور هام في نجاح الشركة

24- أخصائي سوشيال ميديا

وهو المسئول عن التخطيط وإعداد المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

25- مطور ويب

وهي من المهن الهامة التي يزداد الطلب عليها بسبب الانتشار الرهيب لمواقع الإنترنت.