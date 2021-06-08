مطور عقاري: قانون اتحاد المطورين يحقق التوازن بين المطور والعميل

أكد المهندس أحمد مسعود، مطور عقاري، وعضو مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، على ضرورة استئناف مناقشة قانون اتحاد المطورين العقاريين في أقرب وقت ممكن، نظرًا لأهمية الاتحاد في تطوير أساليب التطوير العقارى، ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة، بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، وحماية حقوق المستهلكين، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة في مجال اختصاصه، علاوة على أنه سيكون الممثل الرسمي للمطورين العقاريين في مصر.

أبرز مزايا قانون اتحاد المطورين العقاريين تحقيق التوازن بين المطور والعميل

وعدد «مسعود» خلال تصريحات صحفية، مزايا قانون اتحاد المطورين العقاريين، ومن أبرزها تحقيق التوازن بين المطورين والعملاء الذين يمثلون أطراف السوق الأساسية، وهو أمر حيوي وضروري يفيد صناعة التطوير العقاري، ويضمن تصنيف الشركات المتواجدة بالسوق، وهو ما يحمي الصناعة بأكملها، حيث سيتم منح الأرض بحسب القدرة المالية والخبرة الفنية المتاحة للمطور، بما يضمن عدم تعثره، كما يحافظ على أموال العملاء وسمعة هذا السوق الكبير وغيرها من المميزات التي سيتضمنها الاتحاد بمجرد تدشينه.

مسعود: دور المطور العقاري في التنمية العمرانية لايقل عن دور الدولة والجميع يتكاتف من أجل المواطن

وأشار أحمد مسعود، إلى أن دور المطورين العقاريين في التنمية العمرانية ودعم عدد كبير من الصناعات الوطنية خاصة صناعة مواد البناء، بالإضافة إلى تشغيل آلاف العمالة، لا يقل أهمية عن دور الدولة، فالجميع يتكاتف لصالح المواطن المصري الذي يستحق منا الكثير.

مسعود: المبادرات الحكومية والرئاسية الأخيرة حركت السوق العقاري

وأشاد «مسعود»، باهتمام الرئيس السيسي، بتوفير السكن المناسب لجميع المصريين، من خلال مبادرة «سكن لكل المصريين»، ومبادرات التمويل العقاري، وغيرها من المبادرات الحكومية والرئاسية الأخيرة التي حركت السوق العقاري المصري بشكل غير مسبوق.

وأكد أن السوق العقاري المصري يشهد انتعاشة قوية بفضل جهود الرئيس السيسي، خاصة فيما يتعلق بمبادرات إعمار غزة والعراق وليبيا.