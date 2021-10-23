الإعلان عن 10 آلاف فرصة عمل بأول ملتقى توظيف قريبًا

تستعد وزارتا القوى العاملة والشباب والرياضة، خلال الأيام المقبلة؛ لاستئناف عقد وتنظيم ملتقيات التوظيف للشباب والخريجين من الجنسين، وخلق فرص عمل لهم بمنشآت ومؤسسات القطاع الخاص، بعد فترة توقف، اكتفت خلالها الحكومة وتمثلها وزارة القوى العاملة، بتوفير فرص العمل من خلال نشرات التوظيف النصف شهرية والشهرية، عبر بوابتها الرسمية.

لقاءات مكثفة بين مسئولي وزارتي الشباب والرياضة والقوى العاملة

وكشفت مصادر حكومية، أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات مكثفة بين مسئولي وزارتي الشباب والرياضة والقوى العاملة؛ لوضع تفاصيل خطة عودة ملتقيات التوظيف بشكل فعال، تستهدف استئناف نشاط الوزارتين في المساهمة لتخفيف وتقليل معدلات البطالة بين الخريجين والشباب بصفة خاصة.

وأضافت أن الأيام المقبلة، ستشهد الإعلان عن عقد أول ملتقى توظيفي للشباب والخريجين من الجنسين ذكور وإناث من جميع المؤهلات الدراسية والعلمية؛ للدفع بهم في سوق العمل بالقطاع الخاص، بحسب التخصصات والخبرة، وبمرتبات تتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، التي يشهدها المجتمع المصري.

تنسيق بين منشآت القطاع الخاص لتوفير 10 آلاف فرصة عمل

ولفتت المصادر، إلى أن الأمر لن يقتصر على وزارتي القوى العاملة والشباب والرياضة، بل سيشهد مساهمات من وزارات أخرى سيتم التنسيق فيما بينها للإعلان عن عقد ملتقيات التوظيف المستهدفة، مؤكدة أن أول ملتقى توظيفي، سيشهد التعاقد مع منشآت القطاع الخاص لتوفير 10 آلاف فرصة عمل بالعديد من الوظائف والمهن والحرف المطلوب شغلها في هذه المنشآت، شاملة التأمينات الاجتماعية، وكافة الحقوق المنصوص عليها في قوانين العمل.

وتابعت المصادر، أن ملتقيات التوظيف لن تقتصر على محافظتي القاهرة والجيزة، فقط وإنما ستمتد لجميع المحافظات في الوجهين البحري والقبلي، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.