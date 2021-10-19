«الشباب والرياضة» تطرح مدرسة الموهوبين بمدينة نصر للتأجير (مستندات)

قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، طرح مدرسة الموهوبين الرياضية النموذجية بمدينة نصر، للتأجير بنظام حق الانتفاع الـ«BOT»، لمدة 25 عاما، عن طريق مزايدة عامة. ويأتي ذلك لمواصلة استراتيجية الاستثمار في المنشآت الرياضية، التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة.

جلسة موعد فتح المظاريف 12 ظهر الأحد 7 نوفمبر

وحددت وزارة الشباب والرياضة، موعدا لجلسة فتح المظاريف، على أن يكون في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد 7 نوفمبر المقبل 2021.

وتنفرد «الوطن» بنشر صور ومستندات رسمية، تكشف عن تفاصيل عملية تأجير مدرسة مدينة نصر النموذجية للموهوبين، عن طريق المزايدة العامة، كما حصلت «الوطن» على نسخة من كراسة الشروط وجاء أهمها على النحو التالي:

- تبدأ جلسة فتح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد 7 نوفمبر 2021.

- طرحت وزارة الشباب والرياضة من خلال «المجلس القومي للرياضة» المزايدة العلنية العامة رقم 5 للتزايد على تأجير بنظام حق الانتفاع لاستغلال مدرسة الموهوبين بمدينة نصر لمدة 25 عاما.

- العروض المقدمة في المزايدة لا تشكل أي التزامات على وزارة الشباب والرياضة في التعاقد مع مقدم العطاء، ولوزارة الشباب والرياضة الحق في رفض أو قبول أي عروض من أي متزايد.

-على المتزايدين التأكد من دقة وكفاية وتكامل المعلومات التي يتم توفيرها من وزارة الشباب والرياضة.

- لا يجوز للمتزايد أو موظفيه استغلال شراؤه لكراسة شروط المزايدة أو تقديمه لعطائه في الإعلان عن نفسه.

- يجب على المتزايد أن يوضح طلب دخول المزايدة أو تقديمه لعطائه في الإعلان عن نفسه بشأن هذه المزايدة في أي من وسائل النشر المطبوعة أو المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية.

- لا يجوز لمقدمي العطاءات الكشط أو المحو في العطاءات المقدمة.

- يُرفق بكل عطاء في الظروف الفني تأمين مؤقت قدره 100 ألف جنيه، تقدم نقدا وتودع بالمجلس القومي للرياضة بالحساب الخاص على الرقم 9/450/82151/3 بموجب إيصال رسمي ويثبت في العطاء رقمه وتاريخه ويرفق صورة الإيصال بالعطاء ضمان ساري المفعول العين لمجموع خطابات الضمان المرخص للمصرف في إصدارها.

- يُستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل التأمين المؤقت.

- على صاحب العطاء أن يؤدي من تاريخ قبول عطائه (التأمين النهائي) ما يساوي 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة الـ3 سنوات الأولى فور الرسو، ويُجدد بالزيادة قبل بداية الـ3 سنوات التالية.

- لن ينظر لأي عطاء مقدم من أي جهة أو فرد خلاف الجهات أو الافراد الذين تقدموا لشراء الكراسة من وزارة الشباب والرياضة.

فسخ العقد ومصادرة التأمين والتنفيذ على حساب المتعاقد في حالة الإخلال

- يحق لوزارة الشباب والرياضة فسخ العقد ومصادرة التأمين والتنفيذ على حساب المتعاقد في حالة اخلال المتعاقد إخلالا جسيما ببنود العقد.

- مدة تنفيذ العقد 25 عاما، ويجوز لوزارة الشباب والرياضة خلالها فسخ التعاقد في حالة مخالفة المستأجر لبنود كراسة الشروط والمواصفات أو العقد ولا يجوز للمتعاقد الرجوع على وزارة الشباب والرياضة بأي تعويضات نتيجة هذا الفسخ.

- تزداد القيمة الإيجارية بنسبة 3% سنويا عن القيمة الإيجارية للعام السابق زيادة تراكمية.

- يتعهد المستأجر بعدم إجراء أي أعمال هدم أو إزالة حوائط أو تعديل في المباني المنشأة، وفقا للتصميم الهندسي الخاص بالعملية مع إقراره واستلامه كافة التجهيزات الموجودة بالعين محل المزايدة إلا بعد موافقة المالك.

- يلتزم المستأجر بتوفير العمالة اللازمة وعلى مسؤوليته ودون الرجوع على المالك باي أمور بتشغيل محل التعاقد.

- يلتزم المستأجر بالالتزام بالتصميمات المعدة من قبل الوزارة وتكون اللجنة المشكلة من الوزارة هي المسئولة على الاشراف على جميع إجراءات المشروع.

- في حالة الإخلال أو الإهمال أو عدم تنفيذ أي بند من بنود التعاقد يحق لوزارة الشباب والرياضة توقيع غرامة مالية تقدرها لجنة مشكلة من قبل الوزارة وأعمال بأحكام القانون 182 لسنة 2018.