الأمن العام ينهي أسطورة أكبر تاجر هيروين في الصف

بعد معركة شرسة نجحت قوة أمنية من الأمن العام، بالتنسيق مع مباحث الجيزة، في إنهاء أسطورة أخطر تاجر هيروين، لقي مصرعه خلال مواجهات مع الشرطة، بالقرب من الطريق الدولي بمنطقة الصف بالجيزة، في ساعة مبكرة من صباح أمس.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بمشاركة مديرية أمن الجيزة، تواجد عدد من العناصر الإجرامية من محافظة شمال سيناء بالقرب من الطريق الدولي، بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وقيامهم ببيع المواد المخدرة علانية مستخدمين أسلحة نارية.

مواجهات مع الشرطة

عقب تقنين الإجراءات، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، من استهداف المتهمين حال استقلالهم «3 دراجات نارية - سيارة ربع نقل»، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات بالمثل؛ حتى تم إسكات مصدر إطلاق النيران؛ ما أسفر عن مصرع أحد العناصر الإجرامية «قائد السيارة».

ضبط 3 رشاش جرينوف و6 بنادق آلية

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على «3 رشاش جرينوف - 6 بنادق آلية وعدد من الطلقات النارية - 3 كيلوجرامات من مخدر الهيروين ـ مبلغ مالي و13 هاتفًا محمولًا - 6 ميزان حساس»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.