تفاهة طفل فيلم بلية ودماغه العالية تاجر هيروين: «معرفتش أشتغل في الفن»

كشفت تحريات المباحث، عن أن الشاب العشريني «صديق» صاحب شخصية «تفاهة» في فيلم «بلية ودماغه العالية»، تاجر في الهيروين منذ سنوات عدة، وكان يوزع المخدرات على زبائنه من خلال كشك سجائر خاص به في منطقة الشرابية بمحافظة القاهرة.

50 جرام هيروين

وأفادت تحريات المباحث، بأن أجهزة الأمن في القاهرة نجحت في رصد نشاط المتهم مؤخرًا وألقي القبض عليه وبحوزته 12 تذكرة هيروين عبارة عن 50 جرامًا، وبمواجهته اعترف بتجارة المخدرات بقوله: «حاولت اشتغل في الفن بس معرفتش المجال كله مقفول على نجوم الصف الأول وكمان الكومبارس معروفين من زمان، لكن أصدقاء السوء كان لهم دور كبير في استدراجي لتجارة المخدرات عشان فلوسها كتير ومكسب سريع».

التحريات

وأوضحت التحريات، أن المتهم حاول الهروب من أجهزة الأمن وقت أن حاصرته لكنه انصاع وسلم نفسه وبتفتيشه كان بحوزته هيروين، حيث جرى اقتياده إلى قسم الشرطة وباستجوابه اعترف بتفاصيل الجريمة فتم تحرير محضرًا بالواقعة وتحريز المخدرات وأرسلت إلى النيابة العامة التي قررت انتداب خبراء المعمل الكمياوي لفحص لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة فيها.

حبس 15 يوما

نسبت النيابة العامة للمتهم تهمة الإتجار في الهيروين وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بذات التهمة.

وبينت التحريات، أن المتهم خرج من السجن منذ 60 يومًا كان محبوسًا على ذمة تجارة حشيش، لكنه عاد لتجارة المخدرات حتى ألقي القبض عليه بتهمة تجارة الهيروين.