فين ديزل يسير مع ابنة بول ووكر بمراسم زفافها.. الوفاء والصداقة في أبهى صورة (فيديو)

تصدّرت صور زفاف عارضة الأزياء ميدو ووكر ابنة الفنان الراحل بول ووكر منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، بعد ساعات من نشرها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، للمرة الأولى، رغم أنَّ زفاف تمّ في وقت سابق من الشهر الجاري بجمهورية الدومينيكان، إلا أنَّها لم تشارك الجمهور صور الزفاف إلا بعد أيام.

واكتسبت الصور بعدًا إنسانيًا آخر، لأن والدها الممثل الراحل بول ووكر، لم يستطع السير معها في الممر، ولكن كان صديق والدها المقرب النجم فين ديزل والذي كان حاضرًا في أثناء مراسم الزفاف، وسار معها عبر الممر وسلمها إلى زوجها.

فين ديزل يسير مع ابنه بول ووكر في مراسم زفافها

وقالت ابنة بول ووكر في حديثها لمجلة «فوج»، إنَّ عمتها «بالوما» ساعدت في التخطيط للزفاف، متابعة: «لقد أثر الوباء على خططنا، لم تتمكن عائلة لويس من الحضور، كما أن الكثير من الأصدقاء المقربين الذين نعتبرهم من أفراد العائلة لم يتمكنوا أيضًا من الحضور بسبب قيود السفر».

ابنة بول ووكر تكشف تفاصيل حفل زفافها: «كان مثاليا»

وأضافت: «لم نكن نتخيل أن الحفل سيكون مثاليا، وبصراحة كان الأمر سهلاً وبسيطًا، أنا ولويس عرفنا بالضبط ما نريده منذ البداية، لقد كان احتفالًا حميميا للغاية».

وتابعت: «كنا جميعًا حفاة نرقص على الرمال، وفي الليل كان هناك عرض رائع للألعاب النارية، وأضاءنا الفوانيس في سماء الليل الخلابة».

اشتهر الفنان الراحل بول ووكر ببطولة سلسلة أفلام «Fast & Furious»، قبل أن يتوفى في حادث سيارة في عام 2013، عندما كانت ميدو في الخامسة عشرة من عمرها، وفي السنوات التي تلت ذلك بقيت على مقربة من أصدقاء والدها وزملائه في العمل، بما في ذلك فين ديزل وجوردانا بروستر.

وتقضي ميدو ووكر أيضًا وقتًا مع عائلة ديزل، في العام الماضي ، شاركت صورة سيلفي مع أطفال ديزل، هانيا وفنسنت وبولين.

وكشفت الفنان فين ديزل في وقت سابق أن تمّ تسمية «بولين»، ابنته البالغة من العمر حاليا 6 سنوات، على اسم الراحل بول ووكر، حيث أوضح في حوار سابق له: «لقد شعرت وكأنها طريقة للحفاظ على ذاكرته جزءًا من عائلتي وجزءًا من عالمي».