أشرف كابونجا يسعى لتحقيق رقم قياسي جديد: «نفسي أجر قطار»

يسعى «أشرف كابونجا»، ابن محافظة الإسماعيلية، لتحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بسحب سيارة نقل ثقيلة، محملة بحمولة تزن أكثر من 20 طناً، مستخدماً أسنانه.

كابونجا: أسعى لتحقيق رقم في جينيس أسبوعيا

وقال أشرف كابونجا إنه يعمل على سحب سيارات نقل «تريلا» محملة بمواد ثقيلة، معتبراً أن هذه المنافسة تمثل تحدياً صعباً بالنسبة له، من أجل تحقيق أرقام قياسية، لأول مرة يتم تحقيقها.

وتابع بقوله: «ماينقصني هو الدعم سواء كان حكومياً من وزارة الشباب والرياضة، أو وجود رعاة للأحداث التي أقوم بها، لوجود تكلفة مالية كبيرة، أنا غير قادر على تحملها».

وأكد «كابونجا» أنه في حالة وجود راعاة له، فإنه بمكنه تحقيق رقم قياسي أسبوعياً باسم مصر، في إنجاز لم يتم تحقيقه من قبل، على حد قوله.

كابونجا: نفسي أجر قطار وأبحث عن دعم

وقال كابونجا إنه يسعي لجر قطار، حال توفير الدعم اللازم له من وزارة النقل والمواصلات.

وتابع: «أنا نفسي أجر الجرار الخاص بالقطار، وهو تحد كبير لم يخوضه أحد من قبل»، مشيراً إلى أنه استطاع جر سفينة عملاقة، تابعة لهيئة قناة السويس، وجر طائرة داخل مطار القاهرة الجوي.

وأشار ابن الإسماعيلية إلى أنه يحاول جاهداً إثبات أن المصريين قادرون على فعل المستحيل، وأن أقوى رجل في العالم هو شخص مصري، مؤكداً على أن الإمكانيات التي يمتلكها احتاجت منه تدريبات شاقة على مدار أعوام.

كابونجا: لدي نظام غذائي معين

وقال كابونجا إن الأعمال التي يقوم بها تتطلب منه نظاماً غذائياً معيناً، يتطلب كميات كبيرة من البروتينات يومياً، وهو ما لم يستطع تحمله بشكل يومي.

واضاف أن هدفه الأساسي من الألعاب هو تحقيق أرقام قياسية باسم مصر في موسوعة جينيس، وزيادة هذه الأرقام وكسر أكبر رقم في تحقيق الأرقام.

واختتم «كابونجا» بقوله: «أنا حلمي أكون أكتر واحد في العالم حقق أرقاماً قياسية، ومصر تكون أكثر دولة حققت هذه الأرقام».