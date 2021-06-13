«كابونجا»: نفسي أسجل أن أقوى رجل في العالم مصري

قال أشرف كابونجا الملقب بالرجل الخارق، إنه تمكن من شد سيارة تزن 28 طنًا من قبل، بالإضافة إلى سفينة تزن 4 آلاف طن، وإنه لم يتناول أي مكملات غذائية في حياته، لكنه في الوقت نفسه يحرص على الغذاء الطبيعي، وتناول البيض واللحوم والألبان والفاكهة والخضراوات منذ الصغر، لكي لا يحتاج لتناول المكملات الغذائية، التي تؤذي الصحة، وتؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان.

وأضاف «كابونجا»، خلال مداخلة عبر برنامج زوم في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه يتمرن يوميا، ويلعب تمارين البطن والضغط، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، أسس أول مصارعة محترفين في مصر للرجال والنساء، ويعمل على تنظيم فعاليات داخل مصر وخارجها على حسابه.

وتابع الرجل الخارق بأنه تم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأقوى رجل في العالم، ويحاول التواصل معهم باستمرار من أجل عرض قدراته عليهم، لكنهم يردون عليه بعد 4 أشهر في كل مرة يتواصل معهم، ويحتاج إلى 10000 جنيه من أجل أن يرودا عليه بشكل أسرع.

وأوضح: «بترجى مسؤول من الدولة أو رجل أعمال يساعدني، أنا مكسر 4 أرقام عالمية، ووزير الشباب الرياضة يقدر يساعدني وأناشده يحقق حلمي اللي هيرفع من شأن مصر، لأني أقوى في شد الطيارة والسفينة والقطر وسيارات، وأنا روحت قدمت طلب لوزارة الطيران، ووافقت بشكل مبدئي على شد الطائرات، وهتدرب على شد الطائرات والسفن وأنا قادر أشدهم، أنا نفسي حد يخد بإيديا أنا مقدرش أروح الإمارات وأقدم في جينيس، أنا حالتي على قدي، وجاتلي دعوات من مصريين بره أروح للهجرة وأخد الأرقام بجنسيات تانية، بس أنا مش عاوز كده، ومبجريش ورا الفلوس، أنا نفسي أسجل أن أقوى رجل في العالم مصري».