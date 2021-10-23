الصحة: ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر تستمر لمدة شهر

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا من المقرر أن تستمر لمدة شهر أو شهر ونصف، متابعا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا تشهد ارتفاعا في إصابات فيروس كورونا عن الموجات الثلاثة السابقة، ولكن معظم الإصابات في عزل منزلي.

أسباب ارتفاع إصابات كورونا في مصر

وأوضح المصدر أن سبب زيادة إصابات فيروس كورونا في مصر يعود إلى أمرين أولهما التهاون من قبل المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والأمر الثاني هو الاطمئنان من قبل المواطنين للفيروس «بس فيروس كورونا مالوش أمان.. واللقاحات لا تقي من الفيروس».

وناشد المصدر المواطنين بضرورة الاستمرار في التسجيل للحصول على اللقاح للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس داخل مستشفيات العزل

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس خروج 713 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 272505 حتى اليوم.

وأمدت الوزارة أنها تستمر فى رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، وطالبت المواطنين بأهمية اتباع التدابير الصيحة اللازمة للوقاية من الفيروس لأنها ما زالت السلاح الفعال للوقاية من الفيروس.