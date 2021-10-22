«الصحة العالمية»: وفاة 180 ألف عامل بالرعاية الصحية بسبب كورونا

قال الدكتور جيم كامبل، مدير إدارة القوى العاملة الصحية بمنظمة الصحة العالمية، في بيان له، «لدينا التزام أخلاقي لحماية جميع العاملين في مجال الصحة والرعاية، وضمان حقوقهم، وتزويدهم بالعمل اللائق في بيئة ممارسة آمنة وتمكينية في ظل وجود جائحة كورونا».

وأضاف كامبل أنه «في أوائل عام 2020 عندما تم الإبلاغ عن تفشي فيروس كورونا القاتل لأول مرة من ووهان الصينية، قلب الوباء حياة الناس رأسا على عقب، وتأثر المليارات من الناس بالعدوى وتوفي الملايين بسبب الفيروس، من بين جميع القطاعات التي كانت عرضة لهذا الفيروس، كانت الخطوط الأمامية المتمثلة في القطاع الصحي والطبي».

تسبب وباء كورونا في وفاة ما يقدر من 80 ألفا إلى 180 ألف عامل رعاية صحية منذ تفشي الجائحة

وفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، تسبب وباء كورونا في وفاة ما يقدر 80 ألفا إلى 180 ألف عامل رعاية صحية منذ تفشي الجائحة، وصرح المسؤولون بأن تقديرات الوفيات مستمدة من ورقة عمل جديدة لمنظمة الصحة العالمية تستند إلى 3.45 مليون حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا وتم الإبلاغ عنها إلى منظمة الصحة العالمية.

«الصحة العالمية»: العاملون في مجال الرعاية الصحية هم العمود الفقري لدينا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في حديثه لوسائل الإعلام في الإحاطة الأسبوعية حول فيروس كورونا لمنظمة الصحة العالمية، إن العمود الفقري لكل نظام صحي هو القوة العاملة، هو دليل قوي على مدى اعتمادنا على هؤلاء الرجال والنساء، ومدى ضعفنا جميعا عندما يكون الأشخاص الذين يحمون صحتنا هم أنفسهم غير محميين.

في التقرير الذي تم إصداره مؤخرا، والذي يستند إلى مجموعة بيانات من 119 دولة، يشير إلى أنه بحلول سبتمبر 2021، تم تطعيم اثنين من كل خمسة من العاملين في مجال الرعاية الصحية بشكل كامل في المتوسط، مع وجود اختلاف كبير بين المناطق والتجمعات الاقتصادية.

نسبة التطعيم بين العاملين في المجال الصحي منخفضة

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنه تم تطعيم أقل من واحد من كل 10 أشخاص بشكل كامل في منطقتي أفريقيا وغرب المحيط الهادي، بينما أفادت 22 دولة في الغالب ذات الدخل المرتفع بأن أكثر من 80% من العاملين في مجال الرعاية الصحية لديهم تم تطعيمهم بالكامل، ولم يقم عدد قليل من البلدان ذات الدخل المرتفع بإبلاغ منظمة الصحة العالمية بالبيانات.

التوتر والقلق يسببان ارتفاع نسبة الوفيات عند الإصابة بفيروس كورونا

إلى جانب وفاة العاملين في مجال الرعاية الصحية، تشعر منظمة الصحة العالمية بالقلق أيضا من أن نسبة متزايدة من القوى العاملة تعاني من الإرهاق والتوتر والقلق والإرهاق، ودعت هيئة الصحة العالمية القادة وواضعي السياسات إلى ضمان المساواة في الحصول على اللقاحات بحيث يتم إعطاء الأولوية للعاملين في مجال الصحة والرعاية.

وأشار تيدروس إلى أنه بعد مرور أكثر من 10 أشهر على الموافقة على اللقاحات الأولى، تشكل حقيقة أن ملايين العاملين الصحيين لم يتم تطعيمهم حتى الآن لائحة اتهام للدول والشركات التي تتحكم في الإمداد العالمي باللقاحات.