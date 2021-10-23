الصحة تكشف حقيقة ارتفاع معدل الوفيات بمصر في الموجة الرابعة لكورونا

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، حقيقة ارتفاع معدل الوفيات في مصر في الموجة الرابعة لكورونا، وقال المصدر في تصريحات خاصة «للوطن» إن معدل وفيات فيروس كورونا في مصر أقل من معدلات الوفاة الناتجة عن الموجات الثلاث السابقة، وأوضح المصدر أن حالات الوفاة الناتجة عن الفيروس لا نستطيع أن نقول أنها عالية أو مرتفعة بل إنها متوسطة حتى الوقت الحالي.

حقيقة ارتفاع معدل الوفيات بمصر في الموجة الرابعة لكورونا

وتابع المصدر، أن حالات الوفاة عادة ماتتنج عن طلب رعاية في توقيت متأخر أو تدهور الحالة في العزل المنزلي ثم طلب الرعاية، مؤكدا أن معظم حالات الوفاة تكون في الفئات العمرية الأكثر من ٦٠ عاما، ولفت المصدر إلى أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لهم جرعة ثالثة من لقاحات كورونا خلال الربع الأول من العام الجديد.

وجدد المصدر، دعوته للمواطنين بشكل عام بأهمية الحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس خروج 713 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 272505 حتى اليوم.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، وفي حال أخذ اللقاح لابد من الحفاظ على التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس.