محافظ الغربية ومفتى الديار المصرية يوقعان عقد لإقامة فرع لدار الإفتاء

وقع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ومُفتى الديار المصرية الدكتور شوقي علام، اليوم، بديوان عام المحافظة، عقدا لإقامة فرع لدار الإفتاء المصرية بعمارات عبد المنعم رياض بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، في إطار جهود دار الإفتاء المصرية لتطوير أدائها من خلال نشر خدماتها، وتوضيح صحيح الدين بكل محافظات الجمهورية، وتقديم الفتوى الشرعية الصحيحة لفئات المجتمع ومحاربة الفكر المتطرف.

فروع الإفتاء بالمحافظات تعزز التواصل مع المواطنين

ووجه مُفتى الديار الشكر لمحافظة الغربية على تقديمها لكافة أوجه الدعم لإقامة فرع لدار الافتاء، مشيراً أن فروع الدار بالمحافظات تهدف في المقام الأول لتعزيز قنوات الاتصال مع الجمهور، وتمهيد الطريق أمام مسؤولي إصدار الفتوى وممثلي دار الإفتاء المصرية لتقديم الجواب عن الحكم الشرعي المراد معرفته.

توفير عناء السفر على المواطنين

ومن جانبه، وجه محافظ الغربية الشكر للمُفتي على اختيار الغربية لإقامة فرع جديد للدار، مؤكداً أن المحافظة من خلال هذا الفرع ستوفر على المواطنين مشقة وعناء السفر للذهاب للقاهرة، وخاصة لوجوده في منتصف مدينة داخل عمارات عبد المنعم رياض والتي تم إنشائها لتعظيم إيرادات المحافظة ، حيث تم توفير مقار للجهات المختلفة بها وعلى رأسها هيئة قضايا الدولة، وجهاز حماية المستهلك، والنيابة الإدارية، وهيئة سلامة الغذاء، إضافة إلى مقر دار الإفتاء، والذي سيتم إقامته على مساحة 464 مترا مربعا. وعقب توقيع البرتوكول توجه المحافظ والمفتي لتفقد المقر.