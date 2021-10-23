وزارة التخطيط تشارك ببرنامج صانعي سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها الدكتور شيماء سراج، مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، والدكتور دعاء صبيح، المشرف على مشروعات الصحة بالوزارة، ببرنامج صانعي سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي عقدته وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة بكوريا، وجامعة سوكميونغ النسائية Sookmyung Women’s University، بمشاركة ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، المجتمع المدني، وبحضور ممثلين عن عدد من الدول ضمت دول مدغشقر وأوغندا وبارجواي.

مصر تحصل على جائزة Passion award

وحصل الجانب المصري خلال البرنامج على جائزة Passion award عن مقترح خطة العمل المقدم خلال فعاليات البرنامج، وذلك تعبيرًا عن الأداء المتميز للجانب المصري في المناقشات والتفاعل.

ومن جانبها استعرضت الدكتورة شيماء سراج مقترحًا لمراحل خطة عمل تنفيذية للتغلب على انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، ليتم بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، حيث تضمن العرض الجهود المصرية في مجال تمكين المرأة، وجهود وزارة التخطيط في تحقيق تكافؤ الفرص.

30 مليون نسمة قوة العمل في مصر

وتطرقت سراج إلى تحليل إجمالي قوة العمل في مصر موضحة أنها بلغت 30 مليون نسمة، يعمل منها بالقطاع الخاص نحو 22 مليون نسمة موزعة بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، متابعة أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص تصل إلى نحو 16% من إجمالي القوى العاملة لتبلغ 3.5 مليون نسمة، مؤكدة على أهمية تشجيع المرأة على العمل والمشاركة في القطاع الخاص، بما ينعكس على مستوى الدخل ومن ثم تدعيم توجهات التنمية الاقتصادية.

ويُشار إلى أن المقترح المصري حظى بإشادة الجانب الكوري، وأوضح منظمو البرنامج من الحكومة الكورية أن الأداء المصري هو الأكثر تميزًا، وأن خطة العمل تم تحديدها بشكل واضح ومتكامل لعناصرها المختلفة.