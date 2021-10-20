«القرقاوي»: صعود الهوية الإعلامية للإمارات للمركز 11 دليل على التخطيط المتميز

أكد محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم، أن صعود الهوية الإعلامية المرئية للإمارات من المركز 14 إلى 11 في مؤشر «براند فايننس» لأقوى الهويات الإعلامية للدول لعام 2021، والذي يستطلع آراء عشرات آلاف المشاركين من 100 دولة حول العالم، تأكيد جديد على تميّز النموذج الإماراتي في التخطيط الاستراتيجي والتنمية، وتصميم المستقبل والاتصال الإعلامي المفتوح والشفاف والتفاعلي مع الجمهور حول العالم، لتقديم قصص نجاح ملهمة من على أرض الدولة.

وأعرب «القرقاوي» في تصريح خاص لوكالة الأنباء الإماراتية «وام»، عن سعادته باحتلال الإمارات المركز 11 عالمياً، مسجلةً نمواً بنسبة 11% في القيمة الاقتصادية لهوية الإمارات الإعلامية والتي بلغت 749 مليار دولار أمريكي أي 2.748 تريليون درهم، مقارنةً بـ 672 مليار دولار امريكي في العام الماضي.

إنجاز جديد في عام الخمسين للإمارات

وأضاف أن هذا التقدم مؤشر واضح على مكانة دولة الإمارات وسمعتها العالمية الرائدة، وتنافسيتها العالية في مختلف المجالات، ولا شك أن تحقيق نمو بنسبة 11% في القيمة الاقتصادية للهوية الإعلامية لدولة الإمارات يعتبر إنجازاً جديداً ونوعياً في عام الخمسين لدولة الإمارات.

الإمارات رسخت اسمها وهويتها العالمية كدولة رائدة

وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، أن الإمارات نجحت في فترة زمنية قصيرة من عمر الأمم في أن ترسخ اسمها وهويتها العالمية كدولة متقدمة ورائدة في العديد من المؤشرات العالمية، وقصة نجاح استثنائية تروى لكل الأجيال.

الإمارات تتقدم 3 مراكز عن العام الماضي

وأكد أن تقدم دولة الإمارات ثلاثة مراكز عن العام الماضي، مؤشر عملي على المراكز الريادية التي حققتها الدولة وهويتها الإعلامية المرئية في مختلف مؤشرات التميز والتنافسية والابتكار والريادة بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لقيام اتحادها واستشرافاً لمرحلة جديدة من الإنجاز والإبداع خلال الخمسين عاماً المقبلة.