بطل مسلسل «من الحب ما قتل» يهدى مشاركته في بوليوود لروح أخيه الطيار

نشر النجم الهندي فارون كابور، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، معبرا عن حالة السعادة التي يعيشها بعد إعلان مشاركته ببوليوود مع النجمة الهندية الشهيرة عاليا بهات.

وشارك فارون كابور، بطل مسلسل «من الحب ما قتل »، منشورا مع جمهوره، قائلا: « يقولون إن اختياراتك انعكاس لك .. ما رأيكم بهذا الانعكاس»، ويقصد عن خبر مشاركته ببوليوود، حيث إنه كان يعيش بحالة نفسية سيئة بعد خبر وفاة شقيقه.

كما شارك جمهوره أول امس، أيضا بمنشور أخر معلقا: «إنه مؤهل عالي وليس متدرب»، معبرا أنه أصبح شخصا مؤهلا ويعبرعن سعادته الغامرة بتحقيق حلما بعد كل هذا الحزن.

تفاصيل حادث شقيق فارون كابور

واستقبل فارون كابور ببداية هذا العام خبر صادم بانفجار الطائرة بشقيقه وبرفقته خطيبته في روسيا، وكان شقيقه يعمل طيارا لإحدى شركات السياحة، ووافته المنية بحادث مؤلم، وظل كابور بحالة حزن شديدة لمدة طويلة، وعندما شارك بفيلمه القادم مع عاليا بهات، أهدى مشاركته لروح أخيه.

تفاصيل مشاركة فارون كابور في عالم بوليوود

وأعلن النجم الهندي فارون كابور، ببداية شهر أكتوبر عن مشاركته ببوليوود لأول مرة مع النجمة الهندية الشهيرة عاليا بهات، في فيلم « Gangubai Kathiawadi».

وقد نشر ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، معلقا: إنه متحمس للغاية لمشاركته لأول مرة ببوليوود بفيلم Gangubai Kathiawadi مع النجمة الهندية عاليا بهات.

وأضاف فارون أنه سعيد للغاية بهذه التجربة، وأنها إهداء إلى روح أخيه، وأعلن أن موعد إصدار الفيلم هو 6 يناير المقبل، وقد شكر كابور فريق العمل كاملا.

بداية شهرة فارون كابور بالوطن العربي

ذاع صيت فارون كابور بالوطن العربي منذ مشاركته بمسلسل «من الحب ما قتل»، عام 2016 مع النجمة الهندية هيلي شاه و بارنيتا بورتهاكور و تيجاسواي، وكانت أولى بطولاته، ولكنه كان من قبل مشاركا بمسلسل «سحر الأسمر»، مع النجم جوتام رود والنجمة الهندية الشهيرة جينفير وينجت، وحقق نجاحا هائلا بدوره بالعمل بتجسيد شخصية «داني»، بالرغم من أنه كان يقوم بدور ثان، إلا أنه كان مؤثرا للغاية بالمسلسل.