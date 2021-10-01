النجم الهندي فارون كابور يشارك في بوليوود لأول مرة: إهداء لروح أخي

قال النجم الهندي فارون كابور، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، إنه متحمس للغاية لمشاركته لأول مرة ببوليوود بفيلم Gangubai Kathiawadi مع النجمة الهندية عاليا بهات.

وأضاف فارون أنه سعيد للغاية بهذه التجربة، وأنها إهداء إلى روح أخيه، وأعلن أن موعد إصدار الفيلم هو 6 يناير المقبل، وقد شكر كابور فريق العمل كاملا.

فارون ظهر بمسلسل «سحر الأسمر» وحقق نجاحا كبيرا

تعد أول مشاركة لفارون بعالم بوليوود، حيث قد ظهر فارون بمسلسل سحر الأسمر لجوتام رود و جينيفر وينجت، وحقق نجاحا كبيرا، ما جعل صناع مسلسل من الحب ما قتل يختارونه للقيام بدور البطولة مع النجمة الهندية هيلي شاه، وتيجاي سواي، ومن ثم قام بمسلسل مستشفي سافيتري ديفي.

شقيقه لقى مصرعه في انفجار طائرة

وكان من المفترض أن يشارك فارون بعمل جديد إلا أن كورونا أوقفت المسلسل لمدة عامين، وعند استئناف العمل مرة أخرى، جاء الخبر الصادم لفارون بانفجار الطائرة بشقيقه الأصغر باستراليا، حيث إن شقيقه كان يعمل طيارا، وأخذ فارون الكثير من الوقت للعودة مرة أخرى، لذا قام بإهداء هذا العمل لروح شقيقه الأصغر.