جلسة صلح تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الأقصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة اسنا بالأقصر، بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، وجرى التوفيق والصلح بين الطرفين وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهما بعدم التعرض للآخر.

ويأتي ذلك في فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.