اللواء العبودي.. أبرز تصريحات المسؤول الأول عن مكافحة الجريمة المنظمة

شملت حركة تنقلات ضباط الشرطة، التي أعلنتها وزارة الداخلية، اليوم، بعد تصديق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عليها، تعيين اللواء محمود العبودي مساعدا لوزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الذي كان يشغل منصب مدير إدارة مكافحة الذخائر والأسلحة غير المرخصة.

ويخطط مساعد وزير الداخلية الجديد، للقضاء على الجريمة المنظمة فى مصر، وخلال كلمته بمؤتمر رؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، المنعقد بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات مؤخرا، جاءت أبرز تصريحاته كالتالى:

- الجريمة المنظمة باتت واقعًا يشغل كل أجهزة الأمن، إذ أن تطور الفكر الإجرامي، أفرز آليات لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم الجريمة، ما جعل أجهزة الأمن، تأخذ بزمام المبادرة لإجهاض تلك الجرائم.

- الأسلحة والذخائر غير المرخصة، تمثل وقودا للجرائم الجنائية والإرهابية.

- وزارة الداخلية واكبت تطور الجريمة، وعملت على إحباطها، وقامت الوزارة بإنشاء إدارة مكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة، تحت قطاع مكافحة الجريمة المنظمة.

- تجارة الأسلحة غير المرخصة والمتفجرات، يتم تهريبها من الخارج، وبيعها للعناصر الإجرامية، ويستلزم ذلك دعمًا وانتقالات، فضلًا عن ورش تصنيع الأسلحة المحلية، ما يعد جريمة منظمة.