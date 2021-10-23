وزير الرياضة يحتفل بـ«العصا البيضاء» لدعم المكفوفين ..صور

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في الإحتفالية التي نظمتها المؤسسة التربوية للتدخل المبكر، وبناء القدرات بمركز التعليم المدني بالجزيرة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء لدعم المكفوفين.

«هن قادرات» يشاركن في الإحتفالية

وشهد الإحتفالية فيليب ماهر، رئيس أمناء المؤسسة التربوية للتدخل المبكر، وشريفة مسعود، المدير التنفيذي للمؤسسة، واللواء إسماعيل الفار، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة، كما شارك في الإحتفالية خريجات الدفعة الثالثة من برنامج «هن قادرات» الذي تنفذه الوزارة لتنمية مهارات ذوي الهمم.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تكفل الشباب بكل قدراتهم في جميع المجالات ومن ضمنهم ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم ، وتكاتف جميع المؤسسات المعنية في المساندة وتقديم الدعم الدائم لهم.

وأشار الوزير إلي أن «العصا البيضاء»هو رمز لذوي القدرات الخاصة المكفوفين، نقدره جميعاً، مقدما الشكر والتقدير للمؤسسة التربوية للتدخل المبكر علي جهودها في التدريب والتأهيل ودمج ذوي القدرات بالمجتمع، مشيراً إلي تقديم الدعم للمؤسسة وتتبع كل أعمال المقدمة لخدمة النشء والشباب أصحاب القدرات والهمم.

ونوه الوزير إلي أن الأنشطة والمشروعات التى تنفذها الوزارة لذوى الهمم تأتي فى مقدمة محاور عمل الوزارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكينهم من المشاركة في شتي مسارات العمل الوطنى وبناء العديد من حزم المشروعات المتكاملة والتى تنفذ خصيصا لهم.

فيما أوضحت المدير التنفيذي للمؤسسة التربوية دور المؤسسة في تمكين ودمج الشباب من ذوي الإعاقة داخل المجتمع، والتدخل المبكر للإعاقات الذهنية والتوحد، والقيام بالتأهيل المهني للشباب من ذوي الإعاقة، والتدخل المبكر مع الأطفال المكفوفين، ودمجهم في المجتمع.

«مسعود»: نشر ثقافة العصا البيضاء داخل المجتمع

وأكدت مسعود علي أهمية نشر ثقافة العصا البيضاء داخل المجتمع والتوعية بها، وذلك باعتبارها وسيلة يستخدمها غير المبصرين في التحرك دون الاعتماد علي الآخرين.