«الشباب والرياضة» عن وظائف الخريجين وذوي الهمم: شائعات

انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات الفيس بوك، إعلانات تشير الى وظائف الشباب والرياضة، و فرص عمل توفرها للشباب والخريجين من ذوي الاحتياجات الخاصة والقدرات، بالقطاع الخاص بالتنسيق مع بعض الوزارات والمؤسسات والشركات الكبرى.

الشباب والرياضة تنفي الإعلان عن وظائف حاليا لشباب الخريجين

وفي هذا الاطار، نفت وزارة الشباب والرياضة، في بيان لها، توفير وظائف وفرص عمل حاليا، بشركات القطاع الخاص، وفقا لما أفادت به العديد من مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، حيث نفت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، ما جرى نشره عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن التعيينات بالوظائف الحكومية أو القطاع الخاص لذوي القدرات والهمم.

ولفتت الوزارة إلى أن آخر إعلانات عن وظائف، كانت عبر صفحتها الرسمية يوم 5 سبتمبر الجاري، ولكن حاليا لا توجد أي وظائف.

مديريات جنوب سيناء وأسوان وقنا تنفي

ونشرت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، في بيان، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» أكدت فيه عدم وجود وظائف شاغرة خاصة بذوي القدرات والهمم، كما أعلن مكتب القدرات والهمم بوزارة الشباب، عدم صحة ما جرى تداوله بهذا الشأن وذلك بناء على استفسار المديرية من وزارة الشباب.

وأهابت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، جميع المواطنين بتوخي الثقة والصحة في تناول الأخبار والمعلومات على صفحات التواصل الاجتماعي، والالتزام الكامل بالبيانات الرسمية الصادرة من الجهات الرسمية فقط.

كما نفت مديرية الشباب والرياضة بأسوان ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن توفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة وتوجيههم إلى المديرية لعقد مقابلات فرص عمل حكومية أو خاصة، مؤكدة أن مديرية الشباب والرياضة بأسوان غير مسؤولة عن نشر هذا الخبر، وتداوله على بعض المواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي.

وأهابت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، جميع المواقع الإخبارية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحرى الدقة في نشر أي أخبار؛ لعدم حدوث بلبلة للرأي العام، نافية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الأيام الماضية بتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة.

مجرد شائعات

كما نفت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول توافر وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة في بيان لها أن الأمر مجرد شائعات لا صحة لها.

من جانبها، ناشدت وزارة الشباب والرياضة، بجموع الخريجين، عدم الانسياق وراء إعلانات وظائف الصفحات غير الرسمية، ومتابعة الصحفة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني لبوابة وزارة الشباب والرياضة، لافتة إلى أنه سيتم موافاة الخريجين بأي وظائف وفرص عمل تتعاقد بشأنها الوزارة في الفترة المقبلة.