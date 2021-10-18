مركز «نور البصيرة» يحتفل بيوم «العصا البيضاء» في جامعة سوهاج

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، الحفل الذي نظمه مركز «نور البصيرة» لذوي الإعاقة البصرية والسمعية، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام، وذلك بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة السابق، والدكتور عماد الصوينع، مدير المركز، والدكتورة سلمى عبد المنعم، نائب مدير المركز، والدكتور مصطفى زايد، مؤسس المركز، وسحر شنيف، مدير جمعية «صحبة الخير»، وسهام الحكيم، مدير عام إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، ومحمد أبو العجب، مسؤول ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة، وعدد من مديري الجمعيات الأهلية وطلاب المدارس الخاصة بالمكفوفين والصم.

تهنئة الحضور بالمولد النبوي الشريف واحتفالات أكتوبر

فى بداية كلمته، قدم القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، تهنئة للحاضرين بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، واحتفالات نصر أكتوبر المجيدة، موضحاً أن الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، هو يوم مخصص لدعم أصحاب الهمم من المكفوفين، للتغلب على إعاقتهم البصرية واستقبال الحياة بكل ثقة وتفاؤل، وتشجعيهم على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك بحرية والتنقل إلى كل مكان، مؤكداً أن الاحتفالية نظمت لنشر الوعي بحقوق فاقدي البصر ومناقشة العزل الاجتماعي الذي يتعرضون إليه، وبث التوعية والتثقيف بحقوق ذوي الإعاقة البصرية، كونها ترمز إلى استقلالهم وقدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية مثل المبصرين، مطالباََ جميع مؤسسات الدولة أن تهتم بدمج فاقد البصر في المجتمع، جنباً إلى جنب مع أقرانهم من الأسوياء.

مكتسبات جديدة للأشخاص من ذوى الإعاقة البصرية

وأشار الدكتور أحمد عزيز في كلمته، إلى أن كل المواثيق الدولية تحدثت عن حقوق ذوي الإعاقة والتي تتضمن المكفوفين، فيما يخص القوانين المنظمة لحقوق العمل الخاصة، مضيفاً أن الجامعة تجود بكل ما لديها من إمكانات مادية ومعنوية، لتقديم كل الدعم والعون لأعضاء المركز من الطلاب سواء في المراحل الأساسية والجامعية والدراسات العليا، وتلبية كافة احتياجاتهم، موضحاً أن الاحتفالية باليوم العالمى للعصا البيضاء، يأتى كنوع من التأكيد على ضرورة تقديم مكتسبات جديدة للأشخاص من ذوى الإعاقة البصرية، وتسليط الضوء على أهم المستجدات التي تخصهم فى هذا المجال، مع ضرورة دمجهم فى المجتمع المدنى الدمج الأمثل الذى يتطلب من الجهات المسئولة كامل الإعداد والتهيئة الجيدة ليتم بالشكل المطلوب.

العصا البيضاء تتيح للكفيف حماية نفسه وممارسة أنشطته معتمداََ على نفسه

وفي كلمته، وجه الدكتور عماد الصوينع، الشكر للدكتور مصطفى زايد، مؤسس المركز، والدكتور أحمد عزيز، والدكتور مصطفى عبد الخالق، على جهودهم المبذولة في دعم المركز، والذي بدأ بجهاز كمبيوتر واحد، مروراً بتخصيص مقر له متكامل التجهيزات، وصولاََ إلى تسجيل المقررات الدراسية وتأدية الامتحانات بدون مرافق على أجهزة الكمبيوتر مباشرةً، مشيراً إلى أن العصا البيضاء ليست فقط وسيلة للكفيف، بل حق يتيح له حماية نفسه وممارسة أنشطته بحرية كاملة معتمداََ على نفسه.

ومن الجدير بالذكر أن الحفل تضمن فقرات تلاوة آيات من القرآن الكريم، عرض فيلم تسجيلي عن تطور وإنجازات المركز وأنشطته المختلفة، ثم الختام بتكريم الحضور ممن كانت لهم أيادي بيضاء للمركز وساهموا في تطويره من الجامعة، وكذلك مسئولي ملفات ذوي الإعاقة بالمحافظة، وممثلي مديرية التربية والتعليم والجمعيات الأهلية.