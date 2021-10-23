نائبة تغليظ عقوبة ضرب الزوجات لمبروك عطية: موقفك تغير وكلامك شو إعلامي

قالت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب وصاحبة مشروع قانون «تغليظ عقوبة ضرب الزوجة»، إنَّ من حق المرأة أن تعيش حياة كريمة وألا تهان، موضحة أنَّ العنف الأسري والعنف ضد المرأة يؤثر بالسلب على نشأة الأطفال، وهو ما جاء تزامنًا مع اتجاه الدولة لدعم المرأة وحقوقها والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّها تفاجأت بتصريحات الشيخ مبروك عطية الأخيرة، لاسيما أنَّه كان داعمًا لمشروع قانون عقوبة ضرب الزوجة العام الماضي «والآن يغير رأيه مما يعد تجاوزًا في حق المرأة، وتصريحاته هذه بغرض الشو الإعلامي» بحسب تعبيرها.

سأتواصل مع مبروك عطية لأفهم سبب تغييره لرأيه

كما أكّدت عضو مجلس النواب، أنَّها ستتواصل مع الدكتور مبروك عطية لتفهم منه سبب تغيير رأيه وماذا كان يقصد من تصريحاته الأخيرة؟

وخرج الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، في بث مباشر للرد على حملة هاشتاج «أوقفوا مبروك عطية»، بسبب تصريحه بأنّض النساء مبالغات في الشكوى قائلاً: «عيب اللي بيصطادوا في المية العكرة، أنا طول الوقت منصف للمرأة وأنا الوحيد في كل حلقاتي على التليفزيون اللي فسرت الرجال قوامون على النساء معناها خدامون عندها، قوام عليها في لغة الشرع والدين، أي سريع القيام على خدمتها وتلبية رغباتها دا ديننا دين أصول».

وواصلت النائبة أمل سلامة، تصريحاتها، مستكملة أنَّها أكملت النصاب القانوني وأجرت التعديلات على القانون، متابعة أنَّ «القانون الآن في الأمانة العامة أمام رئيس المجلس لحين تحويله إلى اللجنة التشريعية».

وكانت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، قد تقدمت بمشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوجة، مما أثار جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان بين مؤيد ومعارض ومطالبات البعض بتنفيذ العقوبة الحاليه أولًا ثم النظر في تغليظ العقوبات.

4 عقوبات لضرب الزوجات.. من الحبس 5 سنوات لغرامة 300 جنيه

وفي هذا السياق تستعرض «الوطن» أهم النقاط في قانون الاعتداء على الزوجات كما يلي:

- إذا تعدى الزوج بالضرب أو الجرح على زوجته كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.

- إذا لم يبلغ الضرب حد الجسامة كانت عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة ماليه لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه.

- إذا كان الضرب بسبق إصرار وترصد تكون العقوبة حبس لا يزيد على سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 10 حنيهات ولا تزيد على 300 جنيه.

- إذا حصل الضرب باستخدام اله حاده او ما شابه كانت العقوبة بالحبس الوجوبي مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.