«المحامين»: تأجيل التحقيق مع «محامي خلع» أسبوعا لتغيبه عن جلسة اليوم

أعلن المحامي إبراهيم سعودي، المشرف العام على إدارة الشؤون القانونية بنقابة المحامين، تأجيل جلسة التحقيق مع المحامي محمد شعبان فياض، والشهير بمحامي خلع، وذلك بسبب تغيبه عن حضور جلسة التحقيق التي كان مقررا لها اليوم السبت.

محامي خلع

وأوضح سعودي، في بيان له، أنه تقرر تأجيل الجلسة أسبوعا واحدا، لإعادة إعلان المحامي المذكور بالموعد وأسباب الإحالة للتحقيق، لافتا: «حال تغيبه للمرة الثانية فسوف يتم رفع مذكرة لنقيب المحامين متضمنة الأمر والعقوبة الموصى بتوقيعها عليه».

وقال: «وسبق أن حددت إدارة الشؤون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، جلسة اليوم السبت 23 أكتوبر، لمثول المحامي محمد شعبان حسن حسين، وشهرته محمد فياض والمعروف بـ(محامي خلع)، لجلسة تحقيق أمام المشرف العام على الشؤون القانونية».

نقابة المحامين

وقال إبراهيم سعودي، المشرف على إدارة الشؤون القانونية، إن الجلسة هدفها التحقيق فيما نسب إلى المحامي المذكور من تصرفات تسئ إلى مهنة المحاماة، وتخالف تقاليدها الواجبة عبر حسابه على «فيس بوك» ومن خلال ظهوره في أحد البرامج على إحدى القنوات الفضائية.

وفي وقت سابق، أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارا بإحالة المحامي محمد فياض والشهير بـ«محامي خلع»، إلى جلسة تحقيق عاجلة، وذلك بعد رصد العديد من المخالفات التي قام بها المذكور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو من خلال ظهوره على القنوات الفضائية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وإعمالا لأحكام المسؤولية التأديبية المنصوص عليها بالقانون، وبعد مطالعة الحوار المذاع على قناة MBC مصر الفضائية «برنامج يحدث في مصر» مع المحامي المذكور في حلقة الخميس 14 أكتوبر 2021، وبعد مطالعة حساب المحامي المشار إليه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتضمن القرار: «يُطلب المحامي محمد فياض إلى جلسة تحقيق عاجلة، تتولى الإدارة القانونية تحديد موعدها وإعلانه بها للتحقيق معه بشأن ما بدر منه من أعمال وأقوال للنظر في ضوء التحقيق فيما عساه تمثله هذه الأعمال والأقوال والمنشورات من إخلال بواجبات مهنة المحاماة والحط من قدرها، تمهيدا لاتخاذ إجراءات محاكمته تأديبيا مع ما يتبع ذلك، ويترتب عليه من عرض أمر وقفه عن مزاولة المهنة احتياطيا لحين الفصل في الدعوى التأديبية».

وتتولى الإدارة القانونية مخاطبة القناة المشار إليها، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاستصدار قرار بمنع استضافة المذكور على القناة المذكورة، وعلى أي قناة فضائية لما يسببه ظهوره على النحو الذي ظهر به من مساس بالاحترام الواجب لرسالة المحاماة، وكذا اتخاذ اللازم نحو القنوات التي تتعمد إظهار النماذج السيئة من المحامين بما يؤثر سلبا على الصورة الذهنية للمحامي في عيون المجتمع.