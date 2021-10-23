افتتاح 8 محطات لتحلية المياه و3 مراكز عملاء بمطروح

وضع، منذ قليل، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، حجر أساس محطة تحلية مياه البحر بالنجيلة، على بعد 75 كم غرب مدينة مرسى مطروح، والتي تستهدف خدمة أهالي منطقة النجيلة بطاقة 3.5 ألف متر مكعب يوم، وبتكلفة 145 مليون جنيه، ومن تصميم وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة «إدارة المياه».

جاء ذلك ضمن خطة المحافظة في التوسع فى محطات تحلية مياه البحر لتلبية الاحتياجات المائية والتنموية للمحافظة.

افتتاح 8 محطات تحلية مياه

وافتتح، اليوم السبت، محافظ مطروح ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عبر «فيديو كونفراس»، 8 محطات تحلية لمياه البحرن وهي أولاد مرزوق، والزويدة، والفاخرى، والظافر، وأبو زريبة، واوجرين، وأبو سطيل، وشماس، باجمالى طاقات إنتاجية 850 متر مكعب يوم، لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح في مراكز ومدن النجيلة، وسيدي براني، والسلوم، ضمن توجيهات الدولة لخدمة المناطق الاكثر احتياجا.

افتتاح منفذ توزيع مياه الشرب بسيارات الفنطاس

كما اُفتتح منفذ «غراب» لتوزيع مياه الريفية، كأول منفذ توزيع يعمل بنظام الكهروميكانيك، من خلال عداد كهربائي مربوط بنظام الإسكادا، ويتم تحميل طاقات سيارات مياه الشرب الفنطاس الضخمة لتوصيل المياه لخزانات المياه للمناطق السكنية التى لا يوجد بها شبكات بكمية 10 أمتار مكعب، دون وجود أي فاقد خلال تحميل السيارات لتوزيعها على المواطنين وتوفير المياه فى بعض المناطق ذات الطبيعية الجغرافية الخاصة بأطراف الشبكات.

افتتاح 3 مراكز خدمة عملاء المياه في مطروح

كما جرى افتتاح 3 مراكز خدمة عملاء في السلوم، وفي حى الزهور، وفي الحمام، لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمات التعاقدات وتلقى شكاوى المواطنين وسداد الفواتير.

وقال الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب بمطروح، إن الطاقة الإنتاجية لمحطة تحلية «شماس» تبلغ 200 متر مكعب يوم، حيث تم إضافة 50 مترا مكعبا لكل يوم عن طريق الطاقة الشمسية، من خلال تعاون مركز بحوث الصحراء ومؤسسة مصر الخير مع الشركة القابضة، كما ساهمت مؤسسة سقيا الماء بإنشاء بئر مياه لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة.