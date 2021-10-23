امتيازات وحقوق لموظفي الدولة بعد المعاش: منها تخفيض تذاكر المواصلات

منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، امتيازات عديدة لموظفي الحكومة عند إحالتهم للمعاش، منها الرصيد النقدي مقابل الإجازات الاعتيادية، وهي إحدى أهم القضايا الشائكة المثار حولها تساؤلات كثيرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لاسيما في طريقة احتساب الإجازات الرسمية، التي لم يحصلوا عليها خلال فترة عملهم وخدمتهم بالحكومة، في ظل حضورهم لأداء أعمالهم، وثبوت ذلك في دفاتر الحضور والانصراف.

معاش شهري مضاف إليه الزيادات الأخيرة

ومن بين الاستحقاقات المادية، التي يحصل عليها موظف الحكومة عند الإحالة للمعاش، الحصول على معاش شهري، تحسب قيمته على آخر أساسي مرتب حصل عليه من جهة عمله، مضافا إليه الزيادات والعلاوات التي منحتها له الحكومة مؤخرا.

الرصيد النقدي مقابل عدم الحصول على الإجازات بحد أقصى 789 يوما

ومن بين الحقوق المستحقة للمحالين على المعاش، وفق ما وُرد في المادة 71 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، استحقاق العاملين في الجهاز الإداري للدولة المعينين على جميع الدرجات الوظيفية والمالية الحصول على تعويص مادي برصيد نقدي مقابل عدم حصولهم على الإجازات السنوية عند إحالتهم للمعاش، بحد أقصى 789 يوما.

مكافأة نهاية الخدمة تكريما للمحالين على المعاش

كما منح القانون الموظف الحكومي عند الوصول الى سن المعاش استحقاقا آخرا، وهو مكافأة، ما يطلق عليها مكافأة نهاية الخدمة، بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

كما يتم منح مكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن، ومكافأة على آخر أجر أساسي تقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

ونض القانون على استثناء مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بالدولة من الخضوع لضريبة المرتبات وفق القانون رقم 91 لسنة 2005.

مزايا جديدة خصصها قانون التأمينات الاجتماعية للمحالين على المعاش

كما منح قانون التأمينات الاجتماعية الجديد 148 لسنة 2019، مزايا امتيازات لأصحاب المعاشات، ومنها توفير كافة أصول الرعاية الاجتماعية على النحو التالي:

- تخفيض تذاكر المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.

- تخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

- تخفيض العلاج بالمستشفيات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة.

- تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها، ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 74% من القيمة الرسمية.

- تخفيض على تذاكر الطيران بشركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

- تيسيرات للخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.