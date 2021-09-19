عوض: انطلاق منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة يوليو 2023

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف التأمينات الاجتماعية، ليس وليد اليوم، وإنما بدأ منذ توليه مهام منصبه، لافتًا إلى أن السيسي، كلف بوضع رؤية استراتيجية لتطوير عمل الهيئة، وتم عرض محاور هذ الرؤية على الرئيس في أكتوبر، التي تتمثل في 8 محاور أساسية، أهمها التحول الرقمي، وإنشاء منظومة جديدة للتأمينات الاجتماعية بواسطة شركات عالمية.

إنشاء منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة يستغرق 18 شهرًا

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم»، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية«TEN»، اليوم، أن لقاء اليوم لمتابعة ما توصلنا إليه لتنفيذ هذه المحاور، وجرى إبلاغ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه جرى توقيع عقد مع تحالف شركتي «مايكروسوفت» و«اتوس» في 12 سبتمبر الجاري، لإنشاء منظومة جديدة للتأمينات الاجتماعية، يستغرق تنفيذها 18 شهر يعقبها 3 شهور فترة تشغيل تجريبي، ليبدا انطلاقها في بداية يوليو 2023.

إنشاء مكاتب لائقة لاستقبال المواطنين كما لو كان بنك

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن الاستفادة الأولى والأخيرة، من جميع المسارات التي نسير بها يصب في صالح المواطن، معقبًا: «لو بنت اطلقت وعايزة ترجع تاخد معاش والدها، عندما يجري ربط جميع أجهزة الدولة ببعض، ترسل طلب من هاتفها، وعلى الفور يجري مراجعة بياناتها على قواعد البيانات أجهزة الدولة، ويجري صرف المعاش لها خلال 48 ساعة»، لافتًا إلى أنه يجري إنشاء مكاتب لائقة لاستقبال المواطنين كما لو كان بنك.