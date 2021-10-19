مزايا مهمة في قانون التأمينات الجديد تتعلق بمعاش المطلقات والأرامل

مزايا عديدة تضمنها قانون التأمينات الجديد، الذي يجرى العمل به حاليًا في هيئة التأمينات والمعاشات، من أجل إعطاء المواطنين حقوقهم المكتسبة كاملة، دون الإخلال بأي منها، حتى نتناسب مع المتغيرات التى تطرأ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبما يحقق للمواطنين مستويات أعلى من العدالة والرضا، ونظرا لأن الثقافة التأمينية غائبة عن الأذهان، هناك كثير من المواطنين لايعرف مزايا هذا القانون،والتي أبرزها الحصول على معاش مبكر، وإعانة بطالة، والجمع بين المعاشات.

الحصول على معاش مبكر

بالنسبة للمعاش المبكر، حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد عددًا من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على معاش مبكر،منها: أن يكون سن الطالب للإحالة تخطى الـ50 عامًا، ويتعين على الوحدة الاستجابة للطلب، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، بحسب المادة رقم (70) من القانون.

حصول المطلقة على معاش زوجها المتوفي

هناك بعض الشروط لحصول المطلقة على معاش زوجها المتوفي ومنها، استمرار الزواج بينهما لمدة لا تقل عن 20 عامًا، وأن يكون زواج موثق بشكل رسمي، وحصل بدون رغبة الزوجة.

حالات الجمع بين أكثر من معاش

أجاز قانون التأمينات الجديد للشخص المؤمن عليه أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة القومية للتأمينات، وذلك مقابل دفع اشتراك لا يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، عن أن يكون الجزء المدفوع لا يتخطى 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

الحصول على إعانة البطالة

ينص قانون التأمينات الجديد على عدد من الشروط من أجل صرف معاش البطالة، وهي:

- ألا يكون الطالب قد استقال من عمل سابق، لأنه في تلك الحالة يعتبر منقطع عن العمل.

- أن يكون مشترك في التأمين لمدة عام على الأقل، وتتضمن المدة 6 أشهر سابقة.

- أن يكون اسم الطالب مقيد في سجل المعطلين بمكتب القوى العاملة.

- خلو تاريخ الطالب من أي جنح أو قضايا خاصة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة أو استخدام أوراق مزورة.

- التزام المتعطل بزيارة مكتب القوى العاملة المسجل فيه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

- يصرف تعويض البطالة في اليوم الثامن من تاريخ انتهاء الخدمة، أو عقد العمل بحسب الأحوال.