محافظ كفر الشيخ يستعرض مشروعات «حياة كريمة» في مطوبس

استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أمس السبت، عددًا من الملفات والموضوعات، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

كما استعرض محافظ كفر الشيخ الأعمال الجارية في العديد من المشروعات بحياة كريمة بقرى مركز مطوبس وتوابعها من مشروعات صرف صحي وتحسين مياه الشرب، وتبطين الترع، والأعمال الجارية بالمدارس، إضافة لمجمعات المصالح الحكومية، مؤكدًا أنه يتابع الأعمال الجارية على مدار الساعة، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على تلك المبادرة، التي ستغير وجه الحياة بقرى مطوبس وتوابعها.

المحافظ يناقش عددًا من الموضوعات والملفات بالدوائر

أشاد «نور الدين» بأهالي مركز مطوبس على التعاون المثمر من أجل الانتهاء من تلك المشروعات.

ووجه محافظ كفر الشيخ بالإعلان عن الأعمال الجارية بالقرى؛ ليتعرف الجميع على كم الأعمال الجارية ونسب التنفيذ، داعيا أعضاء مجلس النواب بزيارة تلك المواقع، معربًا عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام.

رصف الطرق المطروحة للرصف

واستمع محافظ كفر الشيخ لطلبات النواب التي تشمل العديد من القطاعات الخاصة بدوائرهم، موجهًا بسرعة العمل على الطرق المطروحة للرصف، إضافة لمراجعة خطة العام الماضي، وما تم طرحه هذا العام، كما وجه بإيجاد طريق بديل عند رصف الطرق الرئيسية بالمدن، لتحقيق السيولة المرورية، وضمان عدم التكدس، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس، حفاظا على الطلاب والعاملين بالتعليم، كما شدد على سرعة تلقى العاملين بالمديرية والقطاعات للقاح كورونا المستجد.