افتتاح أول مدرسة ضمن «حياة كريمة» بمطوبس في كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، مدرسة المنشية الابتدائية، بمطوبس، بعزبة عمرو، اليوم الثلاثاء، بتكلفة 5 ملايين و363 ألف جنيه، على مساحة2092م2، وتضم 11 فصلاً، كأول مدرسة من المدارس التي تم إدراجها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بمطوبس.

جاء ذلك بحضور محمد الصمودي، عضو مجلس النواب، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، والدكتور سلامة الويشي، مدير عام التعليم العام، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، والمهندس محمد سلامة، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي، مدير المشروعات، والسيد الشافعي، مدير إدارة مطوبس التعليمية.

ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة توزيع الكتب على الطلاب، وسرعة حصر غير القادرين لسداد المصروفات الدراسية وإعداد أبحاث اجتماعية لهم ضمن مبادرة حياة كريمة التي تنفذ في قرى مطوبس.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، الفصول وأطمأن على وسائل السلامة المهنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة الطلاب والمعلمين موجها بممارسة الأنشطة المتعددة وتعميم زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس، كما وجه بالاستعانة بالتعليم الفني لتزيين المدارس وزيادة المساحة الخضراء.

افتتاح مدرستين بفوه

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول، مؤكداً أن هناك اهتماما كبيرا بالعملية التعليمية.

كما جرى افتتاح مدرسة سنديون الرسمية للغات، بقرية سنديون، بمركز فوه، بتكلفة 8 ملايين و775 ألف جنيه، على مساحة3931م2، وتضم 14 فصلاً، ومعامل متنوعة.