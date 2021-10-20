محافظ كفر الشيخ يفتتح 3 مدارس بتكلفة 13 مليون جنيه

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ثلاث مدارس، اليوم الأربعاء، وتنوعت الأعمال ما بين توسعة وإحلال جزئي بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه، إلى جانب افتتاح مدرسة «شنو»، الابتدائية الجديدةبتكلفة 3 ملايين و900 ألف جنيه، تضم 28 فصلاً، ومدرسة «شنو»، الاعدادية المشتركة بتكلفة 3 ملايين و400 ألف جنيه، تضم 22 فصلاً، ومدرسة الشهيد أحمد سعيد الديهي، إحلال جزئي وتوسعة بتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه، وتضم 24 فصلاً.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والسيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، واللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمد سلامة، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وسلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، والمهندس وفائي الشناوي، مدير المشروعات، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وهالة النواصره، مدير إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.

محافظ كفر الشيخ: توزيع أحذية وأدوات مدرسية على الطلاب

كما افتتح محافظ كفر الشيخ ونائبه، معرض «شتاء دافئ»، المجاني، لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية لتوزيع الملابس والأحذية والأدوات المدرسية على الطلاب الأيتام، والأسر الفقيرة، وخلال افتتاح محافظ كفر الشيخ للمدارس اختبر الطلاب في عدد من المواد الدراسية، خاصة مادتي الكيمياء والجغرافيا الثانوية العامة الملحقة بمدرسة الشهيد أحمد الديهي، كما اختبر طلاب الصفوف الإبتدائية والإعدادية في مادة اللغة الانجليزية، واللغة العربية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الدولة حريصة على إنشاء المدارس، لتقليل كثافة الفصول، والاهتمام بتوفير الوسائل التعليمية، مشيراً إلى أنه وجه بإقامة مسابقات بين المدارس والإدارات التعليمية في كافة الأنشطة الطلابية والعلمية والثقافية ويحرص على حضور بعض منها.

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض ملابس للطلاب

وقال محافظ كفر الشيخ، إن تعليم كفر الشيخ متميز بإقامة معارض شتاء دافئ لتوفير الملابس والأحذية والأدوات المدرسية للطلاب الفقراء والمحتاجين، محذراً من تصوير أي طالب أثناء التوزيع ويكون اختيار الطالب للملابس بطريقة فردية وليست جماعية حتى لا يرى أي طالب زميله أثناء اختيار أو استلام الملابس.