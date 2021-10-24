تيبحث العديد من الأشخاص عن أسعار الخضروات، لاستخدامها في إعداد العديد من الوجبات والأطعمة المختلفة والتي شهدت استقرار في الأسواق من بطاطس أو بصل وثوم وخيار غيرهم.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الكثيرين بتناولها وشرائها، ترصد «الوطن»، أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021.

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

وجاءت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية، على النحو التالي:

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 و7 جنيهات.

سعر الفلفل

سجل سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 7 جنيهات، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، وفلفل حامي بلدي نحو 5 جنيهات، وفلفل رومي صوب نحو 5 جنيهات.

سعر الزيتون

سجل سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، والزيتون العزيزي 30 جنيهًا.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، بين 1.5 و3 جنيهات.

سعر البطاطا

تراوح سعر البطاطا في الأسواق بين 3.5 إلى 8 جنيهات.

سعر الجزر

واستقر سعر الجزر اليوم، عند 5.5 جنيه للكيلو.

سعر الخس الكابوتشي

سجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا اليوم، بين 10 إلى 15 جنيها.

سعر الطماطم

بلغ سعر الطماطم في الأسواق اليوم، نحو 6 جنيهات.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر البطاطس

وتراوح سعر البطاطس اليوم بين 3 و6.5 جنيه.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 6 جنيهات.

سعر اللفت

تراوح سعر الكيلوجرام من اللفت بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الثوم

بلغ سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 22 جنيهًا.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم، بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، كما تراوح سعر الرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الخيار

سجل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم نحو 5 جنيهات، والصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.