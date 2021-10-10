أسعار الطماطم اليوم في الأسواق المصرية.. تبدأ من 4 جنيهات

يحرص قطاع عريض من ربات البيوت على متابعة أسعار الطماطم اليوم، ويبحثون عن سعرها عبر محرك البحث جوجل، وتقدم «الوطن» استمرارًا لخدماتها اليومية، أسعار الطماطم اليوم، إضافة إلى باقي أنواع الخضراوات في الأسواق المحلية اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر الحالي، وفق جولة في عدد من الأسواق بمنطقتي إمبابة والدقي في محافظة الجيزة.

أسعار الطماطم اليوم في الأسواق

الطماطم لا غنى عنها في تحضير العديد من الأكلات، كما أنّها مكون رئيسي لطبق السلطة الذي ينصح الأطباء بتناوله يوميا، لذا يلجأ الناس إلى شرائها، والاستفادة من عناصرها الغذائية، كما يبحثون عن أسعار الطماطم يوميا، حيث وصلت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق لنحو 9 جنيهات.

أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور

يتراوح سعر الطماطم اليوم وفق الموقع الرسمي لسوق العبور عبر الإنترنت، بين 4 إلى 7 جنيهات.

تختلف أسعار الطماطم في سوق العبور بشكل يومي، وتتحدد أسعار الطماطم في المناطق المختلفة، وفق أسعارها في سوق العبور، وتُباع الطماطم في سوق العبور بنظام القفص.

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

وجاءت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية، على النحو التالي:

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 7 و11 جنيها.

سعر الثوم

سجل سعر الثوم البلدي اليوم، نحو 24 جنيهًا.

سعر الجزر

واستقر سعر الجزر اليوم، عند 5.5 جنيه للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 4 إلى 6 جنيهات.

سعر البطاطس

تراوح سعر البطاطس اليوم بين 7 و9 جنيه.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم، بين 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

سعر الخيار

واستقر سعر كيلو الخيار البلدي اليوم إلى 5 جنيهات، والصوب 8 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الزيتون

سجل سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الزيتون العزيزي 30 جنيهًا.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر البصل

وتراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، بين 1.5 و3 جنيهات.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 6 إلى 8 جنيهات.

سعر الملوخية

وصل سعر كيلو الملوخية اليوم، إلى 7 جنيهات.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا اليوم، بين 10 جنيهات ويصل إلى 15 جنيها.

سعر اللفت

تراوح سعر الكيلو جرام من اللفت بين 2.5 إلى 4 جنيهات.