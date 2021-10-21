تراجع أسعار الخضروات والفاكهة والدواجن بأسواق شمال سيناء

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الرفاعي أحد أكبر الأسواق بشمال سيناء، وسط إقبال ملحوظ من الأهالي على الشراء وتشديد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تراجع في سعر الطماطم والبطاطس والباذنجان

وسجلت أسعار بعض الخضروات والفاكهة والدواجن تراجعا ملحوظا، فيما استقرت أسعار السلع الأخرى للأسبوع الرابع على التوالي، ووصل سعر كيلو الطماطم إلى 8 جنيهات، وكذلك البطاطس التى سجلت أيضا 8 جنيها، فيما انخفض سعر الباذنجان ليسجل 4 جنيهات بدلا من 6 جنيهات خلال الأسبوع الماضي.

وانخفظت أسعار الفاكهة، حيث سجلت الجوافة الإسكندرانى بسوق الرفاعى 10 جنيهات للكيلو بدلا من 15 جنيها، وانخفض سعر كيلو الرمان إلى 4 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، والبلح البلدي 7 جنيهات بدلا من 10 جنيهات، خلال الأسبوع الماضي.

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء وثبات سعر البيض

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 34 جنيها بدلا من 36 جنيها واستمر سعر طبق البيض الآبيض في الارتفاع ليسجل 50 جنيها للطبق، وسط إقبال متوسط من المشترين.

وقال محمد عطية أحد أكبر موردي الدواجن لمدينة العريش، إن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الدواجن، أولها ارتفاع تكلفة الإنتاج، فضلا عن نفوق أعداد كبيرة من الدواجن في العنابر بسبب التقلبات الجوية، متوقعا أن ينخفض السعر خلال الأسبوع المقبل ليعود إلى معدله الطبيعى أقل من 30 جنيه للكيلو.